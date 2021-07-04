消費券｜錯誤輸入八達通卡號碼　可致電政府熱線求助

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-04 21:40

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】5,000元電子消費券今日（4日）早上6點開始接受網上登記，政府應用程式「智方便」卻出現網絡大塞車，資科辦更於中午承認市民或需輪候較長時間。 八達通是四個派發消費券平台之一，公司市場營業及市務總監李玉兒強調，目前八達通系統非常穩定，沒有出現問題。問到市民若選用八達通卡領取消費券，卻填錯卡號並完成登記，將如何處理？她回應指，若不幸出現該特殊情況，建議市民致電至政府的熱線查詢，當局屆時或向八達通公司核對資料，已解決市民的問題。

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電子消費券接受網上登記首日，政府應用程式「智方便」卻出現網絡大塞車，今早近11時「智方便」頁面上更顯示，有逾28萬人在排隊輪候。資科辦更於中午表示，由於今日早上系統極度繁忙，承認市民或需輪候較長時間。與此同時，Tap & Go由昨晚至今亦處於網絡擠塞狀態，最高峰有過萬人在排隊登入。

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八達通李玉兒：App下載量增加

八達通市場營業及市務總監李玉兒表示，為配合消費券登記，今日全公司總動員監察系統，如更新市民的八達通卡登記資料，強調目前系統非常穩定，沒有出現問題。她指，相信部分市民於政府消費券網站登記後，會下載八達通App以綁定八達通卡，並了解最新的優惠詳情、覆蓋商戶的資料等，「確實睇到多咗客使用個APP，未曾下載嘅亦多咗下載。」

市民如申領以八達通領取消費券，只需在登記時輸入任何一張持有的八達通編號，並不只限個人八達通。

市民若填錯八達通卡號碼並完成登記，將如何處理？李玉兒表示，市民只需根據格式輸入資料便無問題，若不幸出現上述特殊情況，建議市民致電至政府的熱線查詢，指當局在處理事件時，或向八達通公司核對資料，已解決市民的問題。

消費券計劃熱線電話號碼為185000。

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至於早鳥優惠方面，李玉兒重申名額高達200萬個，數量充足，強調八達通送贈的118元增值額，與實際金額無異，可用作搭車、即18元登記優惠，以及八達通消費滿1,000元送100元增值額的優惠。她亦補充，現時未能公布八達通新增的消費券登記數字，指詳情有待政府公布，但她指「對過百萬相當有信心」。

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