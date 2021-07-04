消費券｜選八達通拍卡、用App領消費券　登記步驟詳盡教學

撰文： 歐陽德浩 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-04 00:01

網上登記領取5,000元電子消費券於7月4日（星期日）上午6時開始。本港18歲或以上合資格人士可以自行網上登記後，最快8月1日起可取得第 1 期電子消費券。 選擇八達通的市民，如需要於手機翻查使用記錄，可在下載八達通手機App後，於政府指定網頁登記後，經四個步驟便可成功申請。不過須注意的是，即使不下載八達通手機App，亦能如常領取消費券。

專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記 盡覽申請優惠懶人包

消費券｜一文盡覽八達通、AlipayHK、拍住賞、WeChat Pay搶客優惠

消費券周日登記 八達通、Alipay、拍住賞、WeChatPay揀選全攻略

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

▼八達通優惠懶人包▼

如果打算透過在港鐵站、便利店、拍卡機領取八達通，市民僅須一個步驟就可以完成登記：

第一步：

1. 進入政府指定網頁www.consumptionvoucher.gov.hk

2. 進行身份認證

3. 提供登記資料及選定儲值支付工具帳戶

4. 填寫八達通卡號碼

5. 以及為「在港居住」要求作聲明

6. 經政府成功核實後，市民將收到電話短訊，顯示登記確認通知。

如使用八達通App, 以下就是登記步驟：

第一步：

以手提電話下載Octopus八達通並成為用戶，並綁定準備領取消費券的八達通卡。

（電子消費券網頁截圖）

第二步：

1. 進入政府指定網頁www.consumptionvoucher.gov.hk

2. 進行身份認證

3. 提供登記資料及選定儲值支付工具帳戶

4. 填寫八達通卡號碼

5. 以及為「在港居住」要求作聲明

第三步：

經政府成功核實後，市民將收到電話短訊，顯示登記確認通知。

第四步：

成功登記後，消費券將成儲值額的方式儲存至八達通卡內。市民若不選擇到八達通服務站、補貼領取站、7-Eleven、OK便利店和惠康所有分店，以領取消費券，則可開啟八達通App，將八達通卡放至手機頂或機背拍卡，以領取消費券。但該手機必須具備NFC功能，或是iPhone 7或之後型號，並已安裝 iOS 13或以上的iPhone。

不過，由於用戶已在第一步中，將八達通卡綁定手機App（包括iPhone或Apple Watch內的八達通卡、Huawei Pay八達通卡或Smart Octopus in Samsung Pay），則可跳過拍卡的步驟。

屆時八達通App消費券頁面如下︰

若需要以書面登記申請領取消費券的市民，填好表格後連同其香港身分證複本釘好及對摺，然後於辦公時間投入任何一間郵政局或指定銀行分行內的表格收集箱，申請果於兩星期後得知，但會較電子版本的方式延遲一個月的9月1日領取金額，市民可到八達通服務站、補貼領取站及零售商店領取金額。