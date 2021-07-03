消費券｜八達通用法最簡單　又可領交通津貼　長者與打工仔最啱用

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-03 12:00

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府於近日宣布消費券詳情，市民最快可於7月4日到政府網頁進行登記，並最快可於8月1日領取第一期共2,000元的消費券。隨著登記的日子漸近，相信仍有市民在苦惱該如何選擇。下文將整合八達通的特點，分析其適合什麼市民登記領取消費券。

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▼八達通優惠懶人包▼

+ 7 + 7 + 7

八達通由1997年起已紮根本港24年，為4間支付工具中創辦時間最長。隨著多年發展與滲透，市民常到的麥當勞等連鎖快餐店，每日乘搭的公共交通工具，甚至部分屋邨的保安系統，全是八達通的足跡。

八達通作為本港市佔率最高的電子營辦商，固然需鞏固既有的用戶群，在消費券中屬於守方。惟隨著社會發展，大眾與智能手機形影不離，八達通亦於近年推出App，透過手機的NFC技術，讓市民無須八達通卡亦能付款。不過，長者或不懂使用智能手機，在另外3間支付工具必須安裝App的情況下，八達通成為他們唯一可選擇的對象。

因此，選擇八達通卡為最簡單易用的方法，在手機電量不足，或沒有網絡的情況下亦能使用，亦是港人最常用的電子支付方式。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦多次提到，「八達通個個用慣用熟，唔需要學。」

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▼八達通App消費券頁面▼

無須安裝App 私隱度最高

八達通在私隱方面亦成為最大贏家，由於無須安裝App便可領取消費券，任何一款非個人八達通卡亦能申領，私隱保障最高。此外，八達通第三期款項1,000元的使用，不受商戶及時間限制，除了可用於繳水電費等外，現時八達通公司及政府已默認可藉退回八達通卡套現。

但有利便有弊，須注意的是，若果市民遺失登記領取消費券的八達通，須於政府網站填寫資料通知。而報失後3小時的餘額，包括消費券交易記錄及累積金額，將放至新八達通卡內。至於其他3間支付工具，付款時需解鎖手機，並輸入付款密碼，相較下損失的機會或會減低。

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+ 5 + 5 + 5

適合長者及通勤族使用

而政府公布的消費券，正適用於公共交通工具，與現有於每月中派發的交通補貼並無衝突。雖然由去年開始，AlipayHK及Tap & Go陸續登陸巴士、小巴或港鐵，但交通補貼僅適用於八達通，故八達通在交通範疇上更勝一籌，適用於交通費用負擔較重的市民。

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近日有訊息謠傳，建議65歲以上長者另買一張長者八達通卡領取消費券，訛稱如八達通內有消費券，乘搭交通工具時，扣除的車費會變為成人票價。八達通6月28日澄清表示，以長者八達通領取消費券，仍可如常享用2元長者公共交通票價優惠，強調網上流傳絕非事實。

▼八達通手機NFC付款步驟▼

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此外，為配合電子消費券派發，八達通早前宣布將暫停領取消費券的帳戶，將餘額轉帳至八達通銀包，以防止出現套現情況。用戶只能透過手機的NFC技術，將八達通卡輕觸手機付款。或為彌補難以網購的缺點，八達通公布將與多間網購平台合作，讓用戶亦能用八達通卡輕觸手機付款網購。

當中，較大型的網購平台包括HKTVmall、友和YOHO、屈臣氏集團旗下的FORTRESS豐澤、百佳網上超級市場、Watsons屈臣氏等，八達通早前公布將於消費券八月派發時，正式登陸該批網購平台。