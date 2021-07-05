整筆撥款津助制度檢討逾兩年　報告今出爐　建議維持中點薪金撥款

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-07-05 14:11

政府於2001年推行整筆撥款津助制度，並於2017年起設專責小組檢討，惟最後未能如期在兩年內完成。勞福局今日（5日）終公布檢討報告，提到專責小組認為整筆撥款津助制度、現行向機構撥款的計算方法，應予以保留，包括最受社福界前線員工非議的中點薪金撥款基準，亦會維持。另外，報告亦在5個領域提出30項建議，政府下周一（12日）會向立法會福利事務委員會匯報報告。

勞福局今日表示，專責小組已完成整筆撥款津助制度的檢討，並發表檢討報告。報告中指出，整筆撥款津助制度着重服務成效，令非政府機構在運用公帑，及提供優質服務方面更靈活和更具效率，簡化行政工作，服務質素得到實質的提升。

專責小組認為整筆撥款津助制度、現行向機構撥款的計算方法，應予以保留，包括維持中點薪金撥款基準。（資料圖片）

報告提出30項建議，當中在加強人力資源管理方面，建議維持中點薪金撥款基準，讓機構可繼續靈活地聘用人手、迅速回應服務需要及有效率地提供福利服務，惟機構應持續改善人力資源管理，包括制訂有利員工事業發展的人力架構、善用儲備，以及制訂適當的員工友善及減少人手流失措施。

至於在完善財務規劃方面，小組建議把資助機構使用精算服務，作財務推算的計劃恆常化，並應要求定影員工數目大幅減少，但寄存帳戶累積結餘沒相應下降、累積龐大儲備金 額的機構 ；以及須按規定，把高於其全年營運開支25%的儲備款額，退還政府的機構，優先參與精算服務資助計劃。

報告又建議，機構須提高員工薪酬政策的透明度，包括公開整筆撥款資助下各常設職位的薪酬架構、編制及起薪點等。（資料圖片）

報告又建議，機構須提高員工薪酬政策的透明度，包括披露最高三層管理人員薪酬、公開整筆撥款資助下各常設職位的薪酬架構、編制及起薪點等，並須向公眾發放撥款儲備及公積金儲備資訊。

政府下周一會向立法會福利事務委員會匯報報告，社署其後會與持份者商討執行細節，料下個財政年度起逐步推行。