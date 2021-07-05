首宗國安法審訊｜前年721現光時口號　專家：含挑戰中國管治之意

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-07-05 14:56

男子唐英傑涉騎電單車展示「光復香港時代革命」旗幟，從而被控煽動他人分裂國家，及恐怖活動案，今（5日）在高等法院續審，嶺大歷史系教授劉智鵬續作供。劉指，「光時」口號首現於前年7月21日的示威，之後續在多次示威活動中出現，該些活動並常有暴力事件發生，亦曾有示威者在中聯辦外的示威時弄污國徽，或是把「中聯辦」寫成「支聯辦」。劉認為示威者的這些舉動，均符合「光時」口號中，要挑戰中國對香港的管治權威的意思。

梁天琦造勢大會曾提打倒港共政權

控方在庭上播放梁天琦於2016年參與立法會新界東補選時，其造勢大會的發言。梁天琦在片段中提及，黃台仰向梁表示，要打倒港共政權和要建立一個國家等，梁同意對方說法，梁因此加入本民前(本土民主前線)，並成為發言人。

劉指，本民前認為香港是一個實體，爭取香港人處理香港的事務，並認為中國無權處理。

嶺大歷史系教授劉智鵬指梁天琦(圖)在2016年補選的造勢大會中，曾主張要推翻現有政權。(資料圖片)

提議勇武抗爭為香港帶來改變

劉又表示，梁天琦的政治主張為推翻現有政權。梁同意向黃台仰所講的一番話，包括勇武抗爭，打倒港共政權，為香港人帶來改變，最終建立屬於自己的國家。劉指，此直接提供一個重要訊息，為梁如何理解「光時」口號，同時亦是梁的政治理念。

使用光時口號場合常有暴力發生

此外，劉亦參考警方的統計數據。數據紀錄了2019年6月9日至2020年7月1日，389日中共有218日，有示威者使用該口號。而部份場合，使用該口號時亦有不法和暴力事件發生，或有分裂和顛覆國家的口號出現。

前年721首見光時口號出現

自2019年6月9日，「光時」口號於同年7月21日第一次在社會運動出現。庭上播放多段片段，有片段顯示當天有示威者用油漆把國徽弄污，和向中聯辦投擲雞蛋等，亦有人噴上「支聯辦」和「光復香港 時代革命」字眼。

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將中聯辦寫成支聯辦

劉庭上指，破壞和弄污國徽是挑戰國家政權的行為。此外，把「中聯辦」寫成「支聯辦」，是代表寫這個字眼的人，以外國人立場去看待中國和中國政府，而結合「光時」口號，代表示威者是要挑戰中國對香港的管治權威，甚至是不接受中國對香港的管治。

光時口號與香港獨立有直接關係

此外，「光時」口號在多個示威場合被使用，包括被叫喊或展示「光時」旗幟。劉指，「光時」是一個政治口號，而伴隨的口號包括「香港獨立」、「天滅中共」等，和破壞社會安寧等行為，其中最嚴重為損毀國旗。總括而言，劉認為「光時」口號和「香港獨立」和「驅逐中共」有直接關係，代表不接受中共管治香港。

被告唐英傑，24歲，報稱侍應。現被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件編號：HCCC280/2020

案發經過。(詳看下圖)