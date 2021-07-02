首宗國安法審訊｜歷史系教授作供　指「光時」有奪回香港政權之意

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-07-02 20:37

首宗國安法審訊、男子唐英傑涉騎電單車展示「光復香港時代革命」旗幟一案今（2日)續審，控方傳召嶺大歷史系教授劉智鵬作專家證人，協助法庭理解「光時」的意思。他認為，口號有從當政者手上奪回香港政權之意思。使用該口號的人，認為香港並非屬於中國，要採取手段，造成政權改變。此外，劉亦指梁天琦為口號，引用梁在參選時的發言，當中提及香港住民是生於香港的一個族群，不屬於中華民族的一個部分，認為此說法是鼓吹香港獨立。

劉智鵬指，「光復香港」的英文翻譯為「Liberate Hong Kong」。而在漢語裏，「光復」不限於「liberate」，也包「restore、recover、revive」等意思，而他認為，「restore」和「recover」比較接近「光復」在漢字的意思。

指「光復香港」意指 香港政府是一個敵人所控制的政府

從歷史角度而言，「光復」二字指取回、恢復失去的國土、政權或城市。而該二字的意思，從三國至現代，都未有改變，都是要取回或恢復落入敵入或外族手上的政權或國土。

若「光復」和「香港」一併使用，意思為香港等於被一個敵人或外族所佔據，因此「光復香港」是指該口號提出時，香港政府是一個敵人所控制的政府，或香港政府並非中國政權下的政府。而根據語意，「敵人」是指國家政權，也是中國。

劉進一步解釋，從歷史語境的角度，光復某一事物，是表示從一個正統的政權出發。因此，「光復香港」就是把說此口號的人放在正統位置，然後斷定其面對的政府非正統、不合法，必定是個敵人或外族控制。而把「香港」放入這個詞組，是指香港是被敵人控制，中國是非法擁有這個城市。說此口號的人認為，香港並非屬於中國人民共和國。

大歷史系教授劉智鵬，作控方專家證人身份作供。(李慧娜攝)

認為此出「時代革命」口號的人 要採取手段，造成政權或社會制度的改變

至於「時代革命」，他指從歷史角度，其意思為不接該時期的政權或社會制度，政權或社會制度屬不合法，需要推翻和改變。

劉指，「革命」不一定指政治方面，也可說工業或科學革命，但在政治方面是慣常用語。他解釋，由商周至晚清所用的「革命」，意思上未有太大分別，都是指「推翻政權，取而代之」。他續指，在20世紀的中國，「革命」一詞雖受西方影響，但在中國應用方面，都是指政治方面，如「辛亥革命」及「文化大革命」

而「時代革命」則指，提出此口號的人採取手段，造成政權或社會制度的改變，從而造成時代的改變。當一併使用，則是指採用手段去改變當時香港的政權，從當政者手上奪回香港政權。

指劉天琦是「光時」始創者 並引用梁參選的小冊子和發言

此外，劉智鵬亦指「光復香港時代革命」始創者為梁天琦。劉考慮梁於2016年參加立法會新界東補選的小冊子，指梁當時的政治宣言，顯示他非常不能接受香港當時的政權，尤其是其背後的中央政府政權。在小冊子中，亦提出香港是可以自已獨立存在，遠離中共的影響。

而小冊子中，亦提及要喚醒更多香港人，抵抗中共赤化。它亦提出，香港自治歷史長久，惟香港的自治身份於97年後遭中共摧毀。劉認為，小冊子中鼓吹改變香港政局，並呼籲群眾以武力挑戰當時政權。

庭上亦播放梁天琦參選時造勢大會，劉指從其發言顯示，梁認同香港民族論 ，香港住民是生於香港的一個族群，而香港住民不屬於中華民族的一個部分，也不是中央管治之下的一個地方。劉同意，此是鼓吹香港獨立。

被告唐英傑，24歲，現被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件下周一續審。

案件編號：HCCC280/2020