涉製作藐視中國節目及洗黑錢　主持「傑斯」與女助手轉區院答辯

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-05 16:11

網台D100主持「傑斯」（原名尹耀昇）涉在網上發表煽動言論，被控5項作出或串謀作出具煽動意圖的作為罪。他另被控5項洗黑錢罪當中，有2項控罪與他的女助手一同被控告，涉款逾1千多萬港元。案件今（10日）在西九龍裁判法院再訊，將轉介至區域法院，於7月20日提堂。

旁聽人士大叫傑斯加油

控方庭上申請轉介案件至區域法院，裁判官香淑嫻批准，被告將於7月20日進行答辯。面對共10項控罪的傑斯須繼續還押，女助手則以原有條件保釋。旁聽人士於開庭和散庭時叫道「傑斯加油」，他舉起姆指示意。

被指節目內容含激起離叛言論

被告尹耀昇（52歲，網台主持），被控4項作出具煽動意圖的作為，以及1項串謀作出具煽動意圖的作為罪，為首4項控罪的交替控罪。控罪指，他於2020年2月8日至11月21日期間，與其他人串謀作出具煽動意圖的作為，即主持、製作、發布和上載網上節目，意圖引起憎恨或藐視中國及香港政府或激起對其離叛；激起市民企圖不循合法途徑促使改變其他在港依法制定的事項；引起對司法、民間的不滿或離叛；加深不同階層民間的惡感及敵意；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

女助手亦涉洗黑錢罪名

至於洗黑錢罪，其中3項控罪指他於2020年2月22日至11月30日期間，處理他在上海商業銀行的3個帳戶內，相信是從可公訴罪行得益的財產，涉及約231萬港元及5.6萬美元。另外2項洗黑錢罪則控告尹耀昇和利寶麗（51歲，保險從業員），於同年3月2日至11月30日期間，處理聯名戶口內共約828萬港元。

案件編號：WKCC1762/2021