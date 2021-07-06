消費券｜360億分散過多行業　李兆波：難提振經濟　不如派錢好過

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-06 08:00

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】 電子消費券計劃耗資360億元，昨日（5日）正式接受登記，財政司司長陳茂波預期將為經濟帶來0.7%提振效用。不過中大商學院高級講師李兆波狠批消費券的派發金額不足，被分散至各行各業，指「不如直接派錢好過。」他亦直言，政府以電子形式派發消費券為錯誤的決定，需花費大量時間、人手及資源，「為咗區區五千蚊，花時間做場騷，嘥鬼氣，除非係派一萬蚊（消費券）啦。」

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陳茂波︰料帶來0.7%的經濟提振作用

首批第一期電子消費券將於8月1日派發，雖然金額仍未到手，但不少市民或已「先洗未來錢」購買心頭好。財政司司長陳茂波亦表示，計劃規模達360億元，估計為今年經濟增長，將帶來0.7%的提振作用。不過李兆波直言，現時消費券仍未能帶動氣氛，根據最新的零售數據顯示，本港五月錄得近296億元的銷售額，相比去年聖誕節或今年農曆新年，約310億及325億元，仍有一定的距離。

李續指，電子消費券360億元的規模貌似龐大，實際上需分散至不同行業，包括零售、餐飲、交通等，將會影響振興經濟的成效。「360億分散咁多行業，好難會有效果，拎嚟養貓養狗又得，洗車又得。分得愈多，效果愈細，不如直接派錢好過。」

李兆波狠批消費券的派發金額不足，被分散至各行各業，指「不如直接派錢好過。」（資料圖片／鄭子峰攝）

電子消費券達到效用需派發最少一萬元

李續指，雖然明白政府借推消費券推廣電子支付，但認為最終的成效不大。他狠批，「用電子形式派消費券係最錯」，推斷政府不願只振興零售業帶來政治壓力，而將使用範圍分散至不同行業。

同時，李認為電子消費券的派發金額不足，卻需耗費大量行政費用、時間等，與支付平台商討派發的形式，為使用範圍分門別類，亦要向市民解釋棄用其他支付平台如Payme的原因。「為咗區區五千蚊，花時間做場騷，嘥鬼氣，除非係派一萬蚊（消費券）啦。」

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料商戶於優惠期過後重拾現金支付

李認為，派發電子消費券唯一的好處，是能夠追蹤到市民的消費記錄。不過他不看好電子支付在香港的發展，指年輕人不願接受來自內地的AlipayHK、WeChat Pay HK，而長者亦未必懂得使用手機，估計最終八達通因用途廣泛，成為最多市民選擇的支付工具。雖然四間支付平台免除商戶的手續費用，但相信商戶於優惠期過後，將棄用電子支付重拾現金支付，「冇著數冇人會用。」

不過李認為，由於每名市民的消費方式不同，部分或選擇一次過大額消費，亦有部分只為滿足平日的交通費用，或低消費水平的娛樂。雖然預期提振經濟的成效不高，但實際仍有待觀察。他亦坦言，鄰近地區如日本及台灣，派發消費券的方式比香港更人性化，即使沒有手機的人士亦獲派發「消費券卡」。