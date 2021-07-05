消費券│登記方法考起長者　60%長者按平安鐘　查詢登記消費券手續

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-05 17:57

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】 5000元電子消費券昨天起接受網上申請，不少市民今早致電電台投訴登記等候時間長，部分步驟棘手麻煩，例如需多次揀選合適圖片去確認自己並非自動程式，手續考起不少長者。 長者安居協會表示，一周內經按動「一線通平安鐘」查詢電子消費券累計已有147宗，當中大概六成人都是查詢登記手續，餘下的查詢包括要求協助登記、使用消費券的方法等。

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長者安居協會回覆查詢時表示，由6月28日至7月3日共接獲103宗關於電子消費券計劃的查詢，當中近六成半用戶查詢有關電子消費券計劃的登記手續，約兩成半人查詢其他事項，包括要求協助登記消費券、使用消費券的方法、如何領取，及消費券使用期限等。

而於電子消費券接受網上登記的首日（7月4日），協會全日共接獲44宗關於電子消費券計劃的查詢，當中六成用戶按鐘查詢有關電子消費券計劃的登記手續。

協會表示，如用戶有需要，例如獨居用戶，或沒有其他親友可協助完成登記手續的用戶，協會可安排用戶經預約後，由協會專員協助用戶登記。