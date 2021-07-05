消委會錄3宗消費券投訴　勸支付工具做足承諾　斥熱線塞車無人聽

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-05 17:15

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】四間支付平台近日均紛紛推出優惠吸客，如AlipayHK及WeChat Pay HK，稍早前已推出早鳥優惠。

消費券於昨日（4日）正式開放電子登記，消委會近日已接獲3宗與消費券相關的投訴，包括銷售手法不當、事實與優惠不同等，強調商戶提供優惠同時，須做足承諾服務，亦指支付平台應作為可靠、具透明度的存在。

消委會今早（5日）曾致電4間支付平台的熱線查詢，發現等候接通的時間頗長，接線人員亦沒有實質幫助，冀支付平台能確保人手充足。

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實際數據流量與現實不符

消委會6月至今接獲3宗關於電子消費券的投訴，其中兩宗牽涉電訊服務。其中，一名消費者使用某支付平台的早鳥優惠，到其合作商戶簽約，涉及長達兩年預繳式手機上台月費服務。

不過該消費者其後登入系統時發現，實際數據流量與簽約前所提出的不同，並收取附加費用。消費者經查詢後，獲回應指系統出錯，「到時會搞返畀你」，故認為電訊商的銷售方法不當，向消委會投訴。

登記早鳥優惠後發現缺貨

亦有消費者登記早鳥優惠後，欲購其合作電訊商的某款產品，在致電查詢時獲悉能使用消費券購買，並稱「好快畀到貨。」但門市商戶其後以缺貨及無法使用消費券為由，要求改購其他產品。惟消費者已決定登記該平台，因感到被欺騙而向消費會投訴。

黃鳳嫺指，若推出優惠後未能準備充足，前線員工所獲的訊息不足，以致準備不充分，網上優惠與實際不符，「呢啲情況就好似呃緊消費者。」她續指，「在商言商可以理解商戶想食頭啖湯」，但她強調商戶提供優惠同時，須做足承諾服務。

此外，另1宗投訴則與支付平台相關，消費者使用該平台的Apple Pay、Samsung Pay相關服務，不過與手機掛勾後，發現將無法使用消費券，故向消委會投訴。黃鳳嫺指，該宗投訴不涉及金錢損失，屬一般的投訴個案，但她認為支付平台應為可靠、具透明度的存在，以減少消費者的不便。

此外，黃強調希望消費者「使得開心」，雖然預期將陸續錄得新投訴個案，但希望該3宗投訴為最後的個案。

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四支付平台接線生人手不足

黃亦透露，今早消委會曾致電4間支付平台的熱線查詢，發現等候接通的時間頗長，即使有幸接通後，接線人員亦沒有實質幫助，「聽你話要上網睇返，咁有電話係冇意思。」她表示，將與四間支付平台提出相關問題，期望平台能確保充足人手，以真正解決的市民的疑難。

最後消委會亦向市民提供8個溫馨提示，包括留意誇大優惠，小心貨不對辦；看清購物券限制；保留宣傳單張截圖和收據；保留優惠證明，勿輕信口頭承諾；留意預繳風險；慎選可靠網購或社交平台交易；問清取消合約的限制和手續費；小心一次鎖定5,000元購物。

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