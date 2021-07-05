消費券│約240萬人已登記　昨4萬人即時登記「智方便」致大塞車

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-05 10:40

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】 財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今天（5日）在電台節目表示，截至今早8時，已有接近240萬人登記5000元的電子消費券。 對於昨天大批市民無法使用「智方便」系統登記，王學玲稱本來「智方便」只有大約50萬名用戶，但昨天最高峰時有40萬人排「智方便」的隊伍，料當中不少人都並非用戶，需即時登記，導致系統繁忙。她指，昨天單日有4萬人即時登記成為用戶，是平日的十多倍。她呼籲市民毋須選擇「智方便」登記亦可。

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王學玲在港台節目《千禧年代》表示，截至今天早上8時，已有接近238萬人登記5000元的電子消費券，其他她在另一節目中補充，登記人數已升至240萬。當中超過200萬人於去年曾以電子登記申領一萬元的現金發放計劃，接近30萬人去年無用電子登記，需上載身分證副本。

她指，「智方便」近來只有大約50萬名用戶，但昨天最高峰時有40萬人排「智方便」的隊伍，料當中部分排隊人士並非用戶，需即時登記，以致系統繁忙，進入系統都有障礙；也有不少人想下載智方便的程式，令程式出現問題。她指，昨天單日有4萬人即時登記成為用戶，是平日的十多倍。

她稱，本來網頁將「智方便」按鈕放於高於「非智方便」的按鈕，政府資訊科技總監辦公室昨天已將兩個按鈕對調，結果發現情況有好轉，今天會再開會研究如何在風險可控下改善問題，她呼籲市民毋須選擇「智方便」登記亦可。對於有人指登記時出現「網絡異常」、無法認證身分的問題，她解釋因為想使用應用程式的人大增，程式無法負荷。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲呼籲市民毋須選擇「智方便」登記亦可。（資料圖片／歐嘉樂攝）

不少市民投訴在登記時需要三次揀選圖片去確認自己並非自動程式，而是真實用家，這步驟非常繁雜，王學玲指這是Google的既有程式，作用是防止網絡攻擊，明白市民可能少面對相關情況，會研究能否減少揀選圖片的次數，但若取消這步驟會有風險，需平衡危險程度和方便程度。

有市民反映限時30分鐘屬太短時間，她回應指一般人應該在5分鐘內可以完成登記，政府曾經計劃將限時設於45分鐘，但擔心市民會誤會限時長是因步驟繁多，政府今天會再商討限時設定在多少分鐘。至於「排隊號碼」限時只有10分鐘的問題，她解釋是因為部分人在排隊期間離開隊伍，但又無關閉畫面，故設此限時，會再研究能否延長有關限時。

有視障人士反映系統會不斷讀出剩餘的時間，而語音認證又只有英語，王學玲稱前者的問題已修正，後者則是因為該軟件使用國際常用版本，故只有英語，資科辦會研究有無香港可用的粵語版本。