德望小學課室裝CCTV　被指未設告示　校方聲明︰未曾攝取任何影像

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-07-06 03:55

傳真社早前報道，發現名牌學校德望小學及香港培道小學均已於課室內安裝閉路電視鏡頭，而德望小學更疑早於2009年已在課室內安裝鏡頭，又指部份加裝鏡頭安排，未有按私隱專員公署的指引。 德望小學周日（4日）發聲明回應事件，指2009年遷入校舍時承建商已安裝閉路電視，目的是作教學用途，惟至仍未發揮作用，亦未曾攝取任何影像。

德望小學網頁2019至2020學年相簿中，有相片拍攝到課室正後方裝有閉路電視(紅圈示)，鏡頭指向白板及教師桌位置，未見有監察告示。（德望小學網頁相片、學生容貌經傳真社以打格方式遮蓋）

校方進一步解釋，時任校長及行政主任曾探討將有關裝置用作教學用途，例如拍下老師授課情況，供缺席學生學習，但礙於多項原因放棄。而該閉路電視亦無安裝有關的網絡及串流系統。校方指按私隱專員公署《閉路電視監察及使用航拍機指引》，基於課室的閉路電視沒有錄影功能，因此未有貼上閉路電視監察告示。

聲明中又指遷入新校舍至今，校方從未收到老師或家長對閉路電視的查詢或表示憂慮，惟校方明白社會對私隱關注度的提升，因此擬於短期內拆除課室內的閉路電視鏡頭。

德望小學發聲明回應事件。(德望小學網頁)

教育局指已聯絡學校了解詳情

教育局回覆早前《香港01》查詢，指已聯絡有關學校以了解詳情，並會因應需要為學校提供適切意見。 教育局指，學校如有意在校舍安裝閉路電視系統，須遵守《個人資料（私隱）條例》(第486章)，以及個人資料私隱專員公署發出的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，並要考慮其必要性及須取得相關持份者的共識。