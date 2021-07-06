消費券│逾320萬人經網上申請　今日起智方便改網站設計減擠塞

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-06 09:31

5000元電子消費券自周日（4日）起開始接受登記申請，不少市民指，首兩日用「智方便」認證方式登記出現擠塞，政府於今日（6日）起，更改登記網站設計，選擇用「智方便」的市民必須直接透過有關流動應用程式登記。政府資訊科技總監林偉喬於香港電台節目《千禧年代》中指，早前有部分市民本身無「智方便」帳戶，但在網站選擇以「智方便」登記，造成擠塞，現時改動設計後，已無再出現擠塞。

截至今日（6日）早上8時，有超過320萬人經網上申請電子消費券。（資料圖片）

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不少市民反映，網上登記時要3次選圖認證，但圖片模糊，過程困難，林偉喬表示，經過多次考慮後，認為有需要用選圖認證以防止黑客攻擊，但會將次數減至2次。他又指，現時正物色粵語系統，供視障人士登記，若市面有相關系統，政府會樂意試用。

政府資訊科技總監林偉喬於香港電台節目《千禧年代》中指，早前有部分市民本身無「智方便」帳戶，但在網站選擇以「智方便」登記，造成擠塞，現時改動設計後，已無再出現擠塞。（資料圖片/陳嘉慧攝）

網上填表時期限制方面，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，一般人申請只是需時大約5分鐘，但有市民反映不太熟悉網上登記系統，當局檢視流程後，決定延長時限，減輕市民心理壓力，因此，政府今日起，將登記時限由30分鐘延長至45分鐘。

截至今日（6日）早上8時，有超過320萬人經網上申請。（楊凱力攝）

另外，截至今日（6日）早上8時，有超過320萬人經網上申請，當中有超過270萬人選擇以去年派錢資料答保安問題登記，另外，超過40萬人以上載身份證複本的方式申請，10萬人用「智方便」認證身份。

另外，消委會總幹事黃鳳嫺於同一個電台節目中說，各行各業，包括超市、美容健身等，近日都紛紛提出各類的消費券優惠，她建議商戶要清楚設計優惠條款，做好員工培訓等配套，讓消費者安心消費。

她又指，現金券大多較少使用限制，可能只設使用期限；但購物券或設最低消費額，以及限制每次使用的禮券數量，部分使用期限亦會短至一至兩星期，如消費者在網上看見以電子消費券可換取超特惠的優惠券，要提高警覺，萬一有爭議，未必容易調停。