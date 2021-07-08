居屋2020｜啟翔苑開售近月「清倉」　錦駿苑搶手　六成單位已被揀

撰文： 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-08 18:57

【居屋/啟翔苑/山麗苑/錦駿苑/彩禾苑】今期居屋以市價六折推出四個屋苑，當中包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，於5月31日起踏入揀樓程序。 今天踏入揀樓程序第26個工作天，最受追捧的鑽石山啟翔苑已全數售罄，至於馬鞍山錦駿苑亦相當搶手，至今已售出1,314伙。

鑽石山啟翔苑位置優越，與港鐵站鑽石山站只有數分鐘路程。（歐嘉樂攝）

合共提供940伙的啟翔苑，在今日已正式售完。該屋苑自揀樓以來反應熱烈，今天本來只剩一伙下可揀，面積不足300平方呎，位於2樓低層，但在今日亦被揀走。

不足一個月已售9成

翻查資料，「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者是首批揀樓人士，在他們的2,100個配額用完後，啟翔苑早已被揀剩24伙，即在不足一個月後，啟翔苑已售出97%單位。

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錦駿苑大單位全售出

此外，馬鞍山錦駿苑亦頗受歡迎，開售至今已賣出1,314伙，佔該屋苑總單位量超過6成，現時尚餘765伙可供選擇。

錦駿苑共有5座，以較鄰近港鐵大水坑站的A座及B座最搶手，當中A座只剩下面積少於400平方呎的單位。不過準買家需要注意，雖然其餘3座仍有不少單位供選購，不過41.5平方米、即約441平方呎以上的大單位已全部售出。

而粉嶺山麗苑銷情最為慘淡，山麗苑共有3,222伙，惟至今只售出167伙。