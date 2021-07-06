升中派位｜母疫下辭職陪讀兩年終獲派首志願　小六男生：終於放鬆

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-07-06 13:24

2021年升中派位結果今日（6日）出爐，今屆自行分配及統一派位階段獲派首三個志願的整體滿意率為92%，而獲派第一志願的滿意率更創14年新高，達81%。

有獲派第一志願的母女喜極而泣，形容一家人過去六年的努力沒有白費，立即以視像電話向身處內地工作的父親報喜；亦有疫下辭職陪兒子發奮追成績的母親對獲派首志願感滿意，其兒子形容心情興奮，「本身好辛苦，宜家放鬆哂」，原來二人在考完第三次呈分試後已為「叩門」苦練半年，「我哋練咗好耐，面試都練咗半年以上，差唔多背咗一百道題都有，包括所有，好似百科全書咁！」

▼7月6日升中派位 油蔴地天主教小學取派位結果情況▼

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油蔴地天主教小學今年學生派獲首三志願比率高達93.9%，高於全港平均滿意率，亦較該校上一學年的85.9%高。

獲派第一志願的包括何同學，他可入讀第一志願聖芳濟書院。戴著口罩仍難掩二人喜悅，何太說，兒子小五成績平平，故她在首次呈分試前決定請辭陪讀，「疫情反而多咗時間畀我監督佢」，完成三次呈分試後未有放鬆，近半年不斷為「叩門」面試作準備，「我哋練咗好耐，面試都練咗半年以上，差唔多背咗一百道題都有，包括所有，好似百科全書咁！」何同學感謝媽媽陪伴，形容「本身好辛苦，宜家身心都放鬆哂，不停練面試，但宜家好值得！」

另有母女得知獲派第一志願真光女書院後相擁喜極而泣，立即以視像電話向不在香港的父親報喜訊。媽媽嚴太解釋，一家人已緊張了一段時間，形容一家人過去六年的努力沒有白費：「呢個禮拜都好緊張，著到成個裝束都要跑、叩門各樣，但最心儀最心儀都係真光，宜家定哂，係佢揀、佢決定、佢目標，我會支持佢！」

家長嚴太解釋，一家人已緊張了一段時間，形容一家人過去六年的努力沒有白費：「呢個禮拜都好緊張，著到成個裝束都要跑、叩門各樣，但最心儀最心儀都係真光，宜家定哂，係佢揀、佢決定、佢目標，我會支持佢！」（張浩維攝）

嚴太說，小五六受疫情影響，一度感擔心：「無實體課咁實在，但大家努力有成績、有結果好開心，係過去六年一齊嘅努力」，今晚會吃大餐慶祝。她又說，主要參加學校的課外活動，如英文辯論、西方舞等，訓練自信。而平日主要安排私人補習，放假時則由媽媽陪讀：「平日哥哥姐姐幫手補，星期六日放假到我陪溫但都唔夠，呢六年我都有陪佢讀書，例如數學科我真係由頭到尾陪佢溫，始終都要靠父母去了解小朋友情況。」

「有人歡喜有人有愁」，亦有家長及學生認為派位結果未如預期，打算到心儀中學「叩門」。

油蔴地天主教小學今年學生派獲首三志願比率高達93.9%，高於全港平均滿意率，校長余佩琴形容，今年派位較往年理想，是過去五年來最佳成績。（張浩維攝）

校長余佩琴形容，今年派位較往年理想，亦是至少五年來最佳成績。她直言，移民潮令競爭減少或令學生更易派往心儀中學。她透露，該校本學年全校約30人退學，較以往每年只十多人大增，當中不乏打算移民及海外升學的學生，當中亦有小五及小六生請校方提供推薦信；她又說，老師流失情況穩定，連同兩名退休老師，本學年累計只有四人離職，已聘人填補空缺。