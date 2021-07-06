升中派位|媽媽辭職為子備戰升中　追成績不靠外補　終獲派首志願

撰文： 許珞珩 李紫銘 最後更新日期： 2021-07-06 13:19

2021年升中派位結果今日（6日）公佈，全港派位滿意率為92%，獲派首志願中學的學生人數更達81%，較去年升4個百分點，油蔴地天主教小學升中派位獲首三志願的比率為93.9％，成績理想。余佩琴校長對成績表示滿意，截止現時只收到兩至三位同學要求寫校長信以協助叩門。」 攝影：張浩維、許珞珩、李紫銘

油蔴地天主教小學的小六男生中，最多獲派九龍華仁書院、九龍聖芳濟書院；而女生最多派往真光女書院、伊利沙伯中學及銘基書院。其他成功入讀區內、外心儀英文中學的學生也很多，包括喇沙書院，嘉諾撒聖瑪利書院，皇仁書院，拔萃男書院，港大同學會書院，庇理羅士女子中學，寶血會上智中學，聖保羅書院等，成績令人滿意。

校長：今年學生選校不算進取

余校長說：「這些都是他們多年的努力成果，加上老師的教導和家長的悉心培育及鼓勵。我相信，我們的學生並不會因此而自滿，他們必定會在未來的日子中繼續努力，享受更多采多姿的中學生活，發揮自己的潛能。對於高比率派到區內受歡迎中學，跟往年比較，我覺得今年學生選校並不是非常進取，但整個派位機制十分複雜，我並不覺得會受單一因素影響，但可能也有佔一些移民因素在內；遇到需要協助的學生，我們會盡力協助，現時大概有兩至三位同學要求我們寫信以協助叩門，都是派得不理想、有些甚至派到第九、第十志願。」

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獲派首志願女生：最想多謝媽媽

黃同學的外婆一早到校為孫女放榜打氣，當得悉孫女派獲第一志願信義會信義中學時，忍不住攬住黃同學，黃同學表示手頭上也準備了叩門資料，「我會想再去叩九龍塘香島中學，今次最想多謝媽媽，因為她一直以來陪我溫習。」

另外，黃同學的父母得悉女兒獲派第一志願嘉諾撒瑪利書院，黃爸爸忍不住喜極而泣，「昨晚也有失眠，因為自行選校也是這間，派得到已經好心滿意足，不會再去叩門，已安排好去慶祝。也有考慮不少人移民，所以在填前後次序時也較進取些，現在成功好開心，不再多想。」黃同學說：「多謝老師與爸爸媽媽老師陪了我六年，因為之前面試經歷了失敗，今次父母為我排了一個好的選校次序。」

岑汭錡派獲第一志願，「最想多謝天主、阿爸阿媽、老師的教導，也不會叩門，放暑假都會開始溫習準備中一。」

陳希瑜同學與媽媽一同前往學校取結果，對於派到第一志願好開心，是我們一直都想入的學校，陳媽媽說：「我也很平常心，一陣會去吃大餐慶祝。」

何同學：家人去吃勝利的晚餐

何同學派到第一志願聖芳濟書院，何同學笑說：「好開心，一陣要與家人去吃勝利的晚餐！本身準備了十幾間學校的叩門資料，但現在都不用。我最想多謝我媽咪，因為佢日日睇住我訓讀書」何媽媽說：「早已用十幾個File一份份資料準備叩門，我近兩年特別辭咗份工，全職幫他溫習準備升中，自己幫佢溫，中、英、數、常，我們沒有沒有出外補習，兒子的成績本身落後，第一年補他補了之後成績去到中等，再補多最後一年就OK了，去到這個水準。」何同學：「追成績都追得辛苦，但我覺得好值得。」

張同學派第一志願，到大兩年的家姐同一間學校，她最想多謝媽媽在考試時給她多練習，張媽媽說：「我今天請假與她看派位，頭兩次考試因為上網課為主，也有點鬆懈，跟住她知道要發力，就考得特別好，所以最重要她自己是否有花心機時間去溫習，要知道付出努力才有成果，臨考前幾星期部署如何溫習，不會臨急先溫。」

東莞同鄉會方樹泉學校的家長胡太的女兒派到第一志願潮州公會中學，「就住自己能力去揀，派到第一志願已經覺得好開心，昨晚也睡不好，因為不知道結果，原本已經準備好資料想住要叩門，現在只需去家姐的直資中學叩門，因為之前只考到備取生，也會想搏一搏，放低資料。在準備升中時，也有督促她，因為疫情小朋友都上網課都會鬆懈點。」

同校的張太的女兒也派到第一志願循道中學，媽說：「雖然女兒的成績沒有達到Band 1中學的位置，但我們因為想嘗試、於是衝一衝刺，很幸運派中第一志願，我也準備好叩門資料，如果派得差也要立即走去其他學校，現在可以放心去飲茶。」

東莞同鄉會方樹泉學校的家長張太(左)與胡太的女兒分別也派得第一志願中學。(許珞珩攝)

油蔴地天主教小學(海泓道)8成學生獲派首志願

油蔴地天主教小學(海泓道)今年的升中派位成績同樣理想，該校有90%學生獲派首志願，有80%學生更獲派第一志願，當中有學生獲派瑪利曼中學，華仁書院（九龍）、喇沙書院、英皇書院、高主教書院、長沙灣天主教英文中學、循道中學、伊利沙伯中學、嘉諾撒聖瑪利書院、瑪利諾修院學校（中學部）、真光女書院及聖芳濟書院等。

陳淑儀校長對今年的派位結果非常滿意，她說：「其實在自行階段，我們已有大約33%學生已派獲一所津貼學校或被直資學校取錄。而統一排位階段，我們非常驚喜的是，有12位同學被自行階段申請的學校最後取錄，而其他大部份的同學亦能在首三志願中獲得理想的中學。」

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叩門所需文件（一般情況下）：

一般來說，面試衣著以校服為佳，出門前宜檢查清楚所有叩門文件，避免有遺漏：

1. 小五、小六成績表

2. 派位文件

3. Portfolio（課外活動記錄、獎項等）

4. 如自行分配階段曾挑選過叩門學校，亦要帶上相關文件

5. 身份證

6. 校長推薦信（如有）