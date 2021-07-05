新冠疫苗｜6.43萬人打針單日次高　周日7人接種後因副作用送院

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-05 23:02

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（5日）踏入第130日。政府今日公布，截至晚上8時的過去24小時，共有約64,300人接種疫苗，為歷來單日第二高，僅次於7月2日的70,116人紀錄。另外，有3.95萬人預約接種時間，是自6月2日以來最高數字。

另外，昨日（4日，星期日）則有7人接種疫苗後，因出現常見副作用而送院，其中1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

總接種劑數突破400萬 聶德權：市民由觀望轉行動

政府表示，累計已為市民接種4,026,000劑疫苗。有2,406,700人已打針，佔12歲或以上人口35.4%，當中1,619,400人已打了第二劑，社區接種最後日期尚餘58天。

負責統籌疫苗接種的公務員事務局局長聶德權在FB發帖，公布接種劑數首破400萬大關。「若接種人口能盡快翻一番，我們便可達七成接種率，為恢復正常生活、通關、出行、面授課等創造基本條件。」他指最近單日接種人次持續新高，上周五、周六連續兩日突破6萬針，7日平均數也逾59,000人，反映市民以疫苗抗疫的意識提高，由「觀望」轉而「行動」。「請未接種的市民也盡快參與，把握時間盡快接種，共同為社會回復正常運作出力！」

政府公布，截至今晚8時的過去24小時，共有約64,300人接種疫苗。在今日接種疫苗人士中，有36,200人是接種第一劑，包括78%人接種復必泰疫苗，其餘約34%人則接種科興疫苗；另有28,000人接種第二劑。在社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興疫苗為96%，復必泰疫苗則為99%

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+ 5 + 5 + 5

網上預約接種人數方面，分別有約4,800及25,100預約科興及復必泰疫苗，即合共約30,000人預約。

1人副作用入院需留院

另外，昨日共有7宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定。當中3人已經出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

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