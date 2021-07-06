升中派位｜直資名校家長到皇仁書院叩門：找學習風氣更佳學校

撰文： 廖文謙 最後更新日期： 2021-07-06 16:52

升中派位結果今晨（6日）揭盅，雖然有不少學生喜獲心儀的學校取錄，但仍有不少人對派位結果未算滿意，遂到不同地區的名校「叩門」。有從九龍來到皇仁書院「叩門」的家長表示，希望能覓得一間讀書風氣更佳的中學。

皇仁書院的叩門時間表（廖文謙攝）

中午時分，位於銅鑼灣高士威道的皇仁書院外仍有數名家長前來叩門，希望為兒子爭取餘下無多的學額。其中家長許太表示，兒子在九龍直資名校就讀，該校屬「一條龍」，成績合乎標準的學生可升讀「結龍」中學，但認為該校的讀書風氣欠佳，因此仍然希望兒子入讀學習風氣更佳的學校，並藉此令兒子的成績更進一步。

至於有沒有信心叩門可以成功，許太笑言沒有太大的把握，始終疫情大大影響了兒子的學習進度和成績。

許太希望兒子能入讀一間讀書風氣更佳的中學（廖文謙攝）

被問及丈夫和兒子對入讀學校的意願，許太坦言父子倆均有其自身的想法，如兒子希望入讀住所附近的學校，但皇仁書院卻是丈夫的心儀學校。因此為了顧及二人的意願，許太表示今明兩天將合共到4間不同的學校叩門，以盡力符合兩人的目標，亦增添更多的選擇，惟難以決定會否因為叩門成功而放棄原有的學位。她表示，丈夫之前有攜同兒子到不同的中學遊覽，以增加其對學校的認識。

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