升中派位｜專家：料有申移民學生八月棄學額　失落叩門可轉戰插班

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-07-05 20:08

升中派位結果將於明日（6日）公布，若結果未如理想，不少家長會帶子女到心儀學校叩門。 適逢移民潮及升中人數下跌，有選校專家分析，名校依然深受家長歡迎，在叩門名額不變下，相信競爭情況未必減少，但預計部分申請移民的學生，於八月中方完成移民手續程序，屆時有機會放棄學額。他指，若今次叩門不成功的學生，可嘗試於八月底至九月初申請插班。

升中派位結果將於明日（6日）公布。（資料圖片）

專家提醒派位不滿意亦應先註冊 家長叩門應「速戰速決」

明日是升中統一派位放榜，前喇沙書院副校長、資深選校專家趙榮德提醒，無論派位結果是否滿意，家長應先到獲派的學校完成註冊，以防叩門失敗，失去學位。趙榮德指，叩門必須「速戰速決」，事前宜規劃好叩門路線，屆時可以最短時間，抵達不同的心儀學校遞交申請。另外，家長與學生應預備好身分證明文件、成績表、個人履歷等，一旦獲安排即場面試，也有一手準備。

不少學校會為申請人設面試或筆試，趙榮德指，大部分學校的考核內容主要圍繞學生的中、英、數學科能力，大部分筆試以選擇題的形式舉行；面試則有機會針對學生學術、時事和推理能力，以及品格德行等。

移民潮或有學生於八月退學 叩門不成功可試申請插班

本年度參加升中派位的適齡小六生有52,055名學生，比去年同期減少2,057人。受到移民潮及升中人數下跌影響，趙榮德表示，理論上叩門競爭「冇咁大」。不過，他認為，名校深受家長歡迎，「都係咁多人叩門」，加上學額未必有增加，故競爭情況持續激烈。他又特別提到，部分申請移民的學生可能於八月中方完成移民手續程序，屆時有機會有學生放棄學額，建議今次叩門不成功的學生，可嘗試於八月底至九月初申請插班。

目前大部分熱門學校網頁，已上載叩門申請表格，家長可於截止申請日期前，親自到校提交表格，部分學校設面試或筆試。

瑪利諾修院學校（中學部）

瑪利諾修院學校（中學部）在網頁公布，有意的申請者可在網站內下載申請表或可於 7 月 6 日，上午9時至下午4時到學校領取申請表格，填妥後交回校門收集箱。校方表示，若下學年有空缺將會以電郵形式通知申請人於 7 月 8 日進行入學筆試，若申請人於 7 月 9 日下午 5 時前仍未收到電郵通知，則視為申請不成功。

英皇書院

根據英皇書院網頁上的公布，候補學額申請於明日（6日）展開，申請人需將申請表及證明文件交回學校辦事處，截止申請日期為 7 月 7 日下午4時30分，表格可於網站下載或到校務處索取。提交的文件包括申請表、小四至小六成績表、入學註冊證、傑出才能證明、獎狀及其他有關文件，如申請人曾申請該校中一自行派位，只須補交新文件副本。

另外，學校列明，申請人必須具備優異學業成績及良好品行，須於小五全年及小六上學期，中、英、數學科成績不低於A-級，如符合以上條件，已獲取其他學校中一學額或不屬該校校網學生均可申請。校方將會選取合適的申請人於 7 月 8 至 10 日面試，面試內容包括英語及廣東話面見，取錄準則包括中英文理解、表達及應對能力；明辨性思考能力、溝通技巧、領導能力、操行、學習態度、獎項、小學成績及學校對學生評語等。學校將於 7 月 12 日或之前，以電話通知獲取錄學生。

目前大部分熱門學校網頁，已上載叩門申請表格，家長可於截止申請日期前，親自到校提交表格，部分學校設面試或筆試。（資料圖片）

沙田浸信會呂明才中學

位於沙田的浸信會呂明才中學，同樣在網頁上公布，於明日上午9時至下午5時接受叩門申請，申請人可到學校領取及遞交申請表，並需攜帶小五、小六成績表副本、小六升中派位證副本及相片一張。校方會於7 月 7 日中午十二時前以電話通知入選同學參加面試，結果會於7 月 8 日下午6時前以電話通知獲取錄同學。

聖若瑟書院

根據學校網站公布，申請人須於 7 月 7 日上午9時至12時親自到學校遞交申請表，表格可到學校網頁下載，提交的文件亦包括身份證副本、小五及小六學校成績單影印本、教育局 SSPA 成績單副本及其他證明文件。申請人必須參加入學考試，入學考試費 50 港元現金。獲錄取的申請者將於 7 月 19 日或之前收到電話通知。

香港華仁書院

華仁書院在網頁上公布，申請人可於 7 月 7 日中午12時或之前填好的申請表格，連同申請人出生證明文件、「派位證」、小四至小六學年的學校成績表，以及獲頒發的證書或獎項等的影印本，連同貼上適當面值郵票的回郵信封，到學校遞交申請。校方會在同日或之前通知獲選的學生進行面試，面試日期暫定為 7 月 6 日至 7 月 7 日，面試將會以英語及廣東話進行。

伊利沙伯中學

校方公布，申請人需於 7 月 6 日當日上午9時至下午12時半或下午2時至4時到學校遞交申請表及有關文件，包括入學註冊證影印本、小學四年級下學期，五年級上、下學期及六年級上、下學期之成績表影印本、有關獎狀、證書和文件的影印本。校方將會以電話個別通知獲選學生進行面試，如不獲通知參與 7 月 7 日的面試則當落選論。

寶血會上智英文書院

校方在網頁公布，只接受成績優異之小六女生申請後補學額，申請人可於網頁下載表格，填妥後於 7 月 6 日前往學校遞交申請，學校將會揀選合適申請者及其家長於 7 月 6 日進行面試。

香港真光書院

校方公佈，後補學額將於 7 月 6 日上午九時至中午12時、下午1時至4時，接受申請，申請在最近兩學年操行達乙（B）級或以上以及最近兩學年中、英、數三科均須及格。提交的文件包括2019/20學年及2020/21學年成績表正本及副本、獎項證書副本或獎項照片、教育局派發的中一派位證正本及副本（如適用者）、相片一張。

獲選的學生將於 7 月 8 日進行筆試，名單將會在 7 月 7 日於學校網頁公布，並於 7 月 10 日公布取錄名單。

東華三院黃笏南中學

根據學校網站，申請人可於網站下戴申請表，填妥於 7 月 6 日正午12時前交會學校，並需提交証件相兩張、派位証副本、 小五及小六成績表副本及課外活動或校外公開比賽成績副本。所有遞交申請表的學生須於當日下午2時至5時參加能力評估測試。

新界鄉議局元朗區中學

校方網頁上公布，申請人可於 7 月 6 日上午9時至下午4時到學校遞交申請表，表格可到網站下戴，另外需要繳交「入學註冊證」影印本、小學五及六年級上、下學期之成績表影印本、

獎項證明文件。校方將會以電話個別通知獲選面試或錄取同學，如於 7 月 12 日（星期一）或之前不獲通知，則當落選論。