IB放榜 | 疫情長留家備戰 　男拔狀元：戴錶計時溫書、刪FB助專心

撰文： 蕭曉慈 最後更新日期： 2021-07-07 09:42

新冠肺炎疫情持續近兩年，網課與實體課經常交替，師生須適應「新常態」。有拔萃男書院IB狀元指，長期在家學習易分心，為加強專注力，除每日帶手錶計時溫習八小時，也刪除Facebook、Instagram等個人社交媒體帳戶，集中關注自己而非別人，「可能唔係最理想方法，但亦都係最快解決方法。」

網上下載筆記節省時間 看Ｎetflix放鬆

男拔IB狀元黃淮耀表示，其專注能力一直較弱，疫情改以網課模式，留家學習更難專心。不過，為了專心應對考試，他會戴手錶計時溫習，每日溫習8小時，又會在網上下載有用筆記，節省自己手寫筆記的時間。

在家學習易受網絡世界誘惑，黃淮耀表示，當時刪除Facebook、Instagram等個人社交媒體的帳戶，集中關注自己而非別人，「可能唔係最理想方法，但亦都係最快解決方法。」

另一位狀元李學儒笑言，根據經濟學邊際回報遞減定律，溫習時間與成績非成正比，溫習固然重要，但適當的娛樂「叉電」也是必須，考生只需要在兩者中取得平衡。他以自己為例，每溫習一至兩小時，就會休息30至40分鐘，看Ｎetflix或唱歌等減壓。

疫情取消課外活動 溫書時間更多

至於IB「榜眼」朱健晞表示，疫情未必影響成績，視乎如何運用時間，這段期間大部分課外活動、比賽及練習均取消，反而令他花更多時間溫習，成績進步不少。朱同學亦認為，瀏覽網上討論區及閲讀新聞等，有助培養多角度及獨立思考。

多個男拔考生稱，欣賞學校疫情之下，迅速安排網課應對，老師們亦悉心教導學生，不分晝夜地回答關於學習問題，幫助眾人考取好成績。