七一集結案｜陳皓桓稱會跟公民抗命原則　與胡志偉等4人擬認罪

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-06 17:43

去年7月1日，即《港區國安法》實施首天，七一遊行首次被警方禁止，惟大批市民到港島聚集和遊行，民陣召集人陳皓桓、民主黨前主席胡志偉、立法會前議員「長毛」梁國雄和朱凱廸等8人，分別涉嫌煽惑他人、舉行及參與未經批准集結。案件今（6日）在區域法院提訊，陳皓桓、胡志偉、梁國雄和朱凱廸表示將會認罪，於10月7日正式答辯，陳並會親自求情。

8名被告：陳皓桓（24歲）、曾健成（64歲）、徐子見（53歲）、胡志偉（58歲）、陳榮泰（56歲）、朱凱廸（43歲）、梁國雄（64歲）和鄧世禮（58歲）。首5名被告被控一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，涉於2020年6月30日在終審法院外，非法煽惑其他身份不詳的人參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。除了曾健成和陳榮泰外，其餘被告另被控於同年7月1日，於灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，舉行或組織一個未經批准集結罪，以及一項明知而參與未經批准集結罪。

3名准保釋的被告。(詳看下圖)

陳皓桓表示將承認3罪名

陳皓桓今庭上表示已解僱其代表律師，他將承認三項控罪，稱會跟公民抗命理念，屆時自行求情。法官郭啟安問及他的求情陳詞是否長，他回答在監獄中「好難寫得長」。胡志偉擬認首兩罪，第3控罪會存檔。梁國雄和朱凱廸則將認兩項控罪，他們於10月7日進行答辯求情。其餘被告需時和控方協商，於8月17日再提堂。曾健成和鄧世禮改由大律師吳宗鑾代表。

案中5名被告需還柙

正在服刑的陳皓桓和梁國雄，以及因民主派初選47人案還柙的前東區區議員徐子見、胡志偉和朱凱廸沒有保釋申請。至於社民連鄧世禮、東區區議員曾健成及陳榮泰，續准保釋候訊。

案件編號：DCCC 107/2021