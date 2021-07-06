劏房租管｜一文看清租管細節　不設起始租金成空窗期加租漏洞

撰文： 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-06 20:59

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性，並已提交報告。運輸及房屋局局長陳帆今日（6日）舉行記者會，進一步交代落實劏房租務管制修例工作。 不過，劏房租務管制並非包涵所有種類的劏房，當中寮屋等則不受惠。此外，今次方案不採納起始租金，而加租幅度最多可達15%，料最快年底或明年初落實。有團體擔心，加租幅度過多，更擔憂在無起始租金及「空窗期」下，業主會先行加租。

政府表示，日後的劏房租務管制將不會涵蓋寮屋劏房。（資料圖片/梁鵬威攝）

不包括寮屋、村屋、後巷僭建物

條例會涵蓋不同類型的大廈，包括住宅及工廈的劏房，大廈內的板間房、太客艙、閣樓、籠屋、天台屋及平台屋將受惠。不過陳帆指，雖然受條例涵蓋，但政府並非將非法劏房合法化，強調租管不會影響相關部門的執法行動。

不過，若屋宇無建築物圖則或大廈公契，則不納入租管條例保護，包括寮屋、村屋。另外，雖然天台屋或平台屋都受管制，但並非所有僭建物都受保障，例如後巷或庭園，由於圖則上難清楚介定，故相關的僭建物未必受保障。

另外，員工宿舍、房委會或房協等持有的租賃、過渡性房屋、青年宿舍，都不會納入保障。

最快年底才落實

相關修例將於周五（9日）刊憲，本月14日首讀及二讀辯論。政府預料，若立法會可以在本年度通過，會在憲報刊登當日起計的3個月後實施，料最快年底或明年初落實，並由差估署執行條例。

換言之，租管尚有一段時間才實施，坊間有不少人擔心出現「空窗期」，不少業主會趁實施租管前加租。陳帆今日解釋，討論劏房租管已有一段長時間，又形容有十年多，「所以空窗期如果存在，已經存在咗，並不是今天講時先出現。」他又指，根據他們的了解，現時趁機加租的情況並不顯著。

陳帆：設起始租金要有方法去做

今次方案不採納起始租金，而當「2+2」的4年租約完結後（即在2年的租期完結後，租客有權續租一次），業主亦能重新擬定新租約，當中的加租幅度不受規管。

陳帆表示，起始租金必須要有基礎，並要先有客觀、科學化、透明的數據庫，當中需要花時間處理，「唔係唔可以做，而係需要有方法、需要有過程去做。」他又指，不希望有業主乘人之危。

加租上限15%

另外，方案規定，在「2+2」租約年期中，首2年的租期完結後，續租時容許業主加租，但加幅不可超出差估署的私人住宅租金指數的百分率變化，以15%「封頂」。

運輸及房屋局主任（特別職務）陳嘉信表示，若業主加租時，幅度高於上述法例規定的上限，租客可以作出投訴。而條款列明，若業主出現相關情況，租約會自動跟照首兩年的條款，包括租金，即業主反而無法加租。

政府預料，劏房租務管制最快年底或明年初落實。（資料圖片）

團體冀加租上限降至10% 憂無起始租金會先加租

對於方案不設起始租金，葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉表示，由於在條例生效前簽訂的租約將不受規管，他擔心於條例生效後，業主於過渡至新租約時會加租。觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤亦批評，政府並未聽取民意，仍然將加租上限設立在15%，擔心基層難以負擔。

劏房租務管制研究工作小組成員、公屋聯會總幹事招國偉指出，由於法例規定業主與租客雙方須要簽署書面的標準租約，有關數據有助於日後訂定起始租金的水平，期望一至兩年後，政府可再檢討情況，在有足夠數據下研究起始租金。同時期望，立法會審議法例時，可考慮降低10% 的加租上限。

劏房租務管制研究工作小組成員、香港業主會會長佘慶雲表示，已放售之前經營的劏房，更直言對新方案「無眼睇」。（資料圖片/盧翊銘攝）

業主會對方案「無眼睇」

不過，小組成員之一的香港業主會會長佘慶雲則持不同意見，坦言對今次方案「無眼睇」，再次強調「2+2」續租權如扭曲市場，業主要被逼出租單位予與不合適的租客4年。

他又指，自己從前經營劏房早在3月放售，至今仍未有人「還價」，故尚未賣出，「有地產代理同我講，自從政府話要監管劏房，無買家再對二手舊樓有興趣，足足成大半年。」他亦指有會員已同樣放棄，不再經營劏房，「點都唔再做劏房！」