涉洗黑錢18億罪成　兩家庭4人被判囚25個月至7年

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-07-06 19:06

來自兩個家庭的5名男女，涉在兩年間利用多個銀行帳戶清洗達18億黑錢，5人串謀洗黑錢及洗黑錢等共13項控罪全部罪成。其中4人今日（6日）判刑，法官相信其中一名協助營運的被告為幫補家計，才遭人利用犯案，另一被告則是受女兒影響才犯案，最終考慮到各人的角色等，判他們入獄2年零1個半月至7年。

第五被告身體不適押後判

5名被告：吳麗沙（31歲）、陳麗霜（59歲）、肖娜容（42歲）、肖友泉（30歲）及王良海（41歲），首、次被告為母女關係；第三、四被告為姊弟關係；第三、五被告為夫妻關係。由於第五被告身體不適，今日未能出席聆訊，其判刑押後至7月13日處理。

官指首被告協助營運地下錢莊

法官指，首被告非但只借出戶口予他人使用，更實際處理過轉帳，涉處理達8.7億黑錢，相信她協助營運「地下錢莊」。雖然法官相信她為幫補家計，才被人利用洗黑錢，並非主腦，而首被告因身陷囹圄，令家庭頓失所依，實為不幸，但考慮到其角色、罪責等，決定判囚7年。

第三及四被告姊弟囚6年半

至於次被告，法官認為她受女兒影響下犯案，因此才開戶口及處理黑錢，沒有收取額外利益，將她的刑期減半，判她入獄2年零1個半月。法官認為，第三被告為營運者及操作者，她與第四被告均是直接得益者，判他們各囚6年半。

高級督察沈灝旻(中)稱，警方留意到有人巧立名目，以求職、投資為由誘市民交出戶口，呼籲市民在網上交出資料時要審慎。(李慧娜攝)

警稱留意到有人巧立名目誘市民交出戶口

東九龍重案組3B隊高級督察沈灝旻指，警方因本案凍結了被告達7千萬財產，包括個人物業及股票，並對法庭判決表示歡迎，又稱警方留意到有人巧立名目，以求職、投資為由誘市民交出戶口，呼籲市民在網上交出資料時要審慎。若有人建議開立銀行戶口時，亦要清楚相關目的及資金來源，以免被借用洗黑錢。

案件編號：HCCC407/2016、HCCC196/2017