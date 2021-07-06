立法禁起底｜政府斥外媒報道斷章取義　重申將提交立法會審議

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-06 22:17

政制及內地事務局今年5月向立法會提交文件表示，計劃本立法年度提交有關打撃「起底」行為的修訂條例草案。昨日（5日），《華爾街日報》報道，Facebook、Twitter、Google等多間互聯網企業憂慮受修例影響，私下去信港府警告，可能會撤出香港市場。 政制及內地事務局今日（6日）回應指，強烈反對外國媒體以斷章取義的報道混淆視聽；並重申修例只涉及打撃「起底」行為，以及賦予私隱公署執法權力，目標在本立法年度，向立法會提交有關打擊「 起底」行為的修訂條例草案。

政制及內地事務局指，留意到有外國媒體於昨日（5日），刊登報道稱數間互聯網企業就《個人資料（私隱）條例》擬議修訂表達關注，並私下去信警告特區政府，指該批企業為了避免旗下員工須為用戶發布的資訊而負上刑責，因此可能會停止向香港地區提供服務。亞洲互聯網聯盟早前亦去信香港個人資料私隱專員公署，表達它們對擬議修訂的關注。

政制及內地事務局留意到聯盟已將致私隱公署的信件上載至其網站，信件中並無提及個別互聯網企業成員的取態，亦沒有提及其成員有撤離香港的計劃，聯盟亦已就此作出澄清。當局指，強烈反對外國媒體以斷章取義的報道混淆視聽。

政府發言人指，近年社會上侵犯個人資料私隱的「起底」行為猖獗。社會強烈要求政制及內地事務局把「起底」行為，定為刑事罪行並加強執法。因應過去處理「起底」個案涉及的調查及檢控實際經驗，當局與私隱公署正修訂《私隱條例》，以更有效地處理及規管與「起底」有關的行為。過程中，當局參考其他司法管轄區的相關法例，以便就『起底』罪行的定義、刑罰、舉證門檻、個人資料私隱專員的法定刑事調查，及提出檢控權力等事宜，作出切實可行的修例建議。

政府發言人重申，修例只涉及打撃「起底」行為和賦予私隱公署執法權力。（資料圖片）

政府發言人重申，修例只涉及打撃「起底」行為和賦予私隱公署執法權力，罪行範圍界定清晰、具針對性且目標明確，並在保障私隱和保障言論自由之間，取得合適平衡。政制及內地事務局的目標是，在本立法年度向立法會提交有關打擊「 起底」行為的修訂條例草案。