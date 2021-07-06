美國科企巨擘聯盟、Google澄清︰關注起底修例　從無計劃撤離香港

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-07-06 16:04

亞洲互聯網聯盟（AIC）回覆《香港01》表示，致私隱專員信函是表達業界的關注，由組織代表逾15間科企成員，但信件中並無提及個別成員，並澄清無科企成員準備撤離香港。Google亦回覆本網，轉述亞洲互聯網聯盟（AIC）的最新回覆，指無成員計劃撤離香港，《華爾街日報》提及的Google、Facebook、Twitter等，從無表示過會拒絕在香港提供服務。

港府計劃本立法年度會提交有關打撃「起底」行為的修訂條例草案。《華爾街日報》報道指，Facebook、Twitter、Google等多間互聯網企業組成的亞洲互聯網聯盟（AIC），私下去信港府，表明憂修例可能令到其公司及員工受用戶行為牽連，若推動修例可能撤出香港市場，停止向香港地區提供服務。

被傳警告會撤港的Google，亦回覆本網，轉述亞洲互聯網聯盟（AIC）的最新回覆，指《華爾街日報》不正確（incorrect ）。（網頁截圖）

亞洲互聯網聯盟（AIC）回覆《香港01》表示，致私隱專員信函是表達業界的關注，由組織是代表逾15間科企成員，但信件中並無抽出提及個別成員，並澄清無成員有撤離香港計劃，指《華爾街日報》的報道斷章取義、不準確（inaccurate）。有關信件全函已上載到AIC網站。

AIC網站現公開致私隱專員信函（僅供英文）

被傳警告會撤港的Google，亦回覆本網，轉述亞洲互聯網聯盟（AIC）的最新回覆，指無成員計劃撤離香港，稱《華爾街日報》不正確（incorrect ），有關報道提及的科企，從無表示過會拒絕在香港提供服務。

AIC回覆《香港01》表示，由組織代表逾15間科企成員，表達對修例的憂慮，但無人提過可能會撤出香港。（AIC網頁截圖）

據AIC網站，其成員包括Apple、facebook、Google、Amazon、LINE、Linked in、Yahoo！、Twitter、CLOUDFLARE等。