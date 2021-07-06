科企聯盟斥起底修例含糊、嚴苛　黃浩華：fb可被封網　商界或癱瘓

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-07-06 19:42

有傳代表Facebook、Twitter、Google等多間國際科技巨擘的「亞洲互聯網聯盟」（AIC）去信私隱專員，表明若杜絕「起底」行為的《個人資料（私隱）條例》修訂草案通過，用戶行為或會牽連公司和其員工墮入法網，揚言或將暫停為本港提供服務。 AIC今午（6日）回覆《香港01》時否認事件，但承認有就草案向港府反映憂慮，包括條例涵蓋對受害人的心理影響，令「起底」定義非常含糊；賦予私隱專員公署如同警方的執法及調查權力，做法超越國際私隱機構的發展，在亞太區的司法制度中前所未見；網上平台及其職員要為用戶的言論負上刑責，做法有違條例尺度亦非必要。 資訊界科技界選委黃浩華亦表示，若網上平台未有根據當局要求，將涉嫌違法的內容下架，除了在本港的僱員有機會被起訴外，私隱專員公署亦可「封網」，惟本港大部分公司使用Google的雲端和電郵服務，或會令商界陷入癱瘓，動搖本港國際金融中心的地位。

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▼政府擬修例規管「起底」行為▼

AIC的成員包括蘋果、facebook、Google、Twitter、亞馬遜等15間國際科技巨擘。聯盟今日公開早前去信私隱專員鍾麗玲的信件，就《個人資料（私隱）條例》修訂草案的細節表示憂慮，並提出多項建議。

信中直指，草案未有就「起底」行為（doxxing）下清晰定義，對受害人造成的心理創傷的說法更是非常廣泛，難以衡量，惹起外界「合理的」疑慮，或令單純、無惡意地共享資訊亦會被視為非法活動，提供網上平台的企業難以判斷用戶發表的資訊是否合法，令它們難以建立系統審視用戶帖文，聯盟促請當局說明「起底」行為的定義，以及從修訂中剔除「心理創傷」一欄。

▼AIC網站現公開致私隱專員信函（僅供英文）▼

另外，草案賦予私隱專員公署調查、搜證、拘捕及起訴等權力，令此獨立法定機構的權力擴大至與警方無疑，信中形容做法極不尋常，超越國際私隱機構的發展，亦是亞太區前所未有的先例。

草案亦建議，賦權私隱署在任何「前設」下，調查和檢控任何「人」，聯盟認為，此舉意味着海外企業的在港僱員亦有機會墮入法網，惟有關科技企業僅屬「中立平台」，對帖文無編輯控制權，直言當局可對有關科技平台調查和起訴的做法是「過份」（excessive）且不必要（unnecessary ），平台不應因為無法控制用戶的起底行徑而慘遭牽連。

若企業無跟從當局將帖文「下架」的要求，公署有權起訴公司及其在港僱員，甚至封鎖有關網站，亦變相鼓勵平台過度審查用戶，嚴重衝擊言論自由，並不符合全球規範和趨勢，科技平台為避免懲處的「唯一方法」，只有避免在香港投資和提供服務（The only way to avoid these sanctions for technology companies would be to refrain from investing and offering their services in Hong Kong）。

黃浩華（左二）（資料圖片／梁鵬威攝）

黃浩華認為，即使facebook、Google等科技巨擘要撤出香港，短期內對本港的影響亦不大，因為本港用戶使用的Google服務，很大機會是由境外伺服器提供，其在港辦公室多數是市場營銷團隊，與平台服務關係不大，「香港嗰啲職員，你拉咗佢都冇用」，Twitter等企業更無在香港設立辦公室。惟修例後的「嚴苛罰則」，以及對「起底」含糊的定義，引起多個科技巨擘關注，證明事件已亮起警號。

他又提到，即使facebook、Google等未有撤出香港，私隱專員公署能引用條例禁網，或會令到購買了Google、微軟等服務的商界陷入癱瘓，商界的市場營銷部門依賴facebook等平台作宣傳，禁網牽連甚大，「與民生環環相扣」，營商環境惡劣，甚至會影響本港國際金融中心的地位。

他又指，雖然這些科技巨企以人工智慧（AI）審視帖文，再加以人手配合，但難免會有漏網之漁，去年的美國總統大選泛濫的假新聞正正說明了，科技企業難以完全審視所有帖文，而且網上世界無地域和語言限制，難以完全搗截所有不法資訊，更遑論要本地的中小型企業審視帖文。