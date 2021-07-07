語文能力評核英文寫作表現差惹關注　教育局：成績不反映師資

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-07-07 17:13

教育局自2001年起，每年舉辨一次教師語文能力評核試。新民黨葉劉淑儀關注考生的評核成績，其中在2017年至2021年只有44.6%考生於英語寫作取得3級評分或以上的成續，擔心教師的語文能力。教育局透過書面回覆指，語文能力評核是公開考試，並無就報考人士的背景設定規限，每年評核考生的表現並不反映這兩科現職教師團隊的語文水平。

前保安局局長、新民黨主席葉劉淑儀從政前曾任中學英文老師。（資料圖片 / 張浩維攝）

教育局表示，自2000年起實施語文能力要求政策，但持有相關學位（例如主修英文科）並曾受教授英文科的師資培訓，或持有主修英文的教育學士學位的人士，可申請全面豁免而無需參加評核。由2006/07學年開始，所有在職的英文／普通話科常額教師已全部達到語文能力要求。

評核不會限制報考人士背景

當局又指，語文能力評核是公開考試，並無就報考人士的背景設限。而評核的對象主要是有志成為英文科或普通話科教師，參加評核的人士主要是任教其他科目的教師，以及未入職但有志成為英文科及普通話科教師的人士，例如正在大學修讀非英文科課程的大學生。因此，教師語文能力評核的結果並不反映現職英文科及普通話科教師的語文能力。