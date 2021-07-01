教育局師訓講座談共產黨成就　前港澳辦副主任馮巍、黨校學者主講

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-01 18:33

由全國人大前常委范徐麗泰擔任主席的勵進教育中心，自去年11月起與教育局首次合辦師訓課程，本月下旬舉辦四場「建黨百年系列講座」，合共約六小時，主題談及「中國共產黨新民主主義革命的偉大成就」、「中國共產黨與香港的關係」等，講者包括港澳辦原副主任馮巍及黨校廣州市社會主義學院副教授龐滔。

教育局聯同勵進教育中心於下月20日起，舉辦「建黨百年系列講座」。（資料圖片）

四場建黨百年系列講座 每場1.5小時

根據教育局培訓行事曆，教育局聯同勵進教育中心於下月20日起，舉辦名為「『青心直說』第十四講：建黨百年系列講座」，活動目標是由專家及學者以不同角度分析及教授新中國成立的歷史背景，以增加教師對「祖國歷史」的認識。

講座共有四場，每場約1.5小時，每場人數上限為200人，主題包括「中國共產黨新民主主義革命的偉大成就」、「新時代的中國共產黨」、「中國共產黨與香港的關係--細說東江縱隊港九獨立大隊軼事」及「中國共產黨與中國的治理現代化。」

國務院港澳事務辦公室原副主任馮巍將主講「新時代的中國共產黨」講座。(資料圖片）

黨校學者教黨史

講者包括華南師範大學馬克思主義學院副院長胡國勝、 國務院港澳辦原副主任馮巍、全國人大香港區代表陳勇及廣州市社會主義學院副教授龐滔。

翻查資料，華南師範大學馬克思主義學院，主要負責全校本科生、研究生思想政治理論課的教學，2019年入選全國重點馬克思主義學院。而廣州市社會主義學院是中共廣州市委領導的「統一戰線性質的政治學院」，是廣州市民主黨派和無黨派人士的聯合黨校，為該市幹部教育培訓、統一戰線工作的重要部門。

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范徐麗泰任勵進教育中心主席 去年11月首與教局合辦師訓

教育局自去年九月落實新的教師培訓要求，在職教師須撥出至少30小時，參與「教師專業角色、價值觀及操守」及「本地本地、國家及國際教育議題」核心培訓課程，今次「建黨百年系列講座」則列入「本地本地、國家及國際教育議題」範疇課程；至於新入職教師則可選修有關課程，以達到至少60小時的選修培訓時數要求。

勵進教育中心由全國人大前常委范徐麗泰牽頭成立、基本法委員會前副主任梁愛詩及民政事務局前局長曾德成等牽頭成立。范徐麗泰去年8月初與特首林鄭月娥對談，建議協助教師了解「一國兩制」，隨後教育局與中心於11月首度合辦師訓課程。