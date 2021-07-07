灣仔北政府大樓、消防局擬重建作52層高大樓　設酒店、會展設施

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-07-07 15:52

2017年《施政報告》中提出，灣仔北三座政府大樓及港灣消防局用地，重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓。 商務及經濟發展局日前提交文件，交代灣仔北重建項目詳情。當局建議，用地重建後，日後的大樓合共有52層，當中有10層作會展設施、27層作甲級寫字樓辦公室，而酒店則位處最高的15樓，合共可提供500間房間。至於港灣消防局將重置海軍商場現址。 政府表示，目標在2022年開展重置港灣消防局的前期工程，而灣仔北重建項目會在有關用地騰空後進行。

灣仔北重建項目的項目範圍。（區議會文件）

灣仔北的3座政府大樓位處會展中心對面，包括灣仔政府大樓、入境處大樓及稅務大樓。政府建議，將上述3幢大樓及毗鄰的港灣消防局，重建成為新的會展設施、酒店和甲級寫字樓。

酒店提供500間房間

整個重建項目地盤面積達15,444平方米，地積比率為15。日後除了有會展設施、甲級寫字樓、停車場及公共行人通道外，酒店亦會提供500間房間。而日後項目亦將提供約880個車位、89個貨車位及33個上落客位。

政府建議，重置後的酒店可提供500間房，樓高約15層，下方是會展設施及寫字樓。地庫則提供800個停車位。（區議會文件）

可接駁到會展中心一期

另外，項目會興建一條架空連接通道，並橫跨港灣道，以接駁至會展中心一期，便捷市民來往會展中心。此外，項目亦會興建一條橫跨菲林明道的行人天橋，以連接港鐵會展站及會展中心二期。

政府建議，日後的會展站將設架空行人通道，以通往會展中心。（區議會文件）

分域碼頭海軍商場將用作重置港灣消防局

至於今次需重建的港灣消防局，政府計劃升級及重置到分域碼頭海軍商場現址。日後消防局將佔地約4,200平方米，並會設置跨部門行動指揮中心及消防行動指揮中心、消防處牌照課港島辦事處，以應付大型緊急事故及大型救援行動，並能方便處理牌照申請事宜。

政府提到，現時的港灣消防局並未設有標準救護設施及足夠空間容納救護車。當重置後，消防局可維持該區的消防及緊急救護服務，同時應付日後灣仔北多項大型基礎建設。

另外，重置後的港灣消防局將增設「社區應急準備體驗館」，當中設有模擬不同場景的實體訓練設置及教育展品，以提升市民面對危難或突發事故時的應變能力。