會展辦嫦娥探月工程展覽　市民可免費親睹月球土壤　林鄭稱感驕傲

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-06-27 10:28

中國月球探測器「嫦娥五號」去年12月成功將兩公升的月球土壤帶返地球，中聯辦、特區政府及中國科協等將於明日（27日）至7月9日在會展舉行展覽，市民可免費入場，並近距離觀察月壤。 特首林鄭月娥今（26日）出席展覽開幕禮時表示，香港人對國家航天發展感到驕傲，相信展覽能讓市民體驗到國家的發展進步。

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國家航天專家訪問團本月訪港，並舉辦多場講座及活動。其中名為「時代精神耀香江」之百年中國科學家主題展，將在明日（27日）起開放公眾參與，屆時會展出多件航天展品以及部分月球土壤樣本。

林鄭笑言對祖國航天發展分外驕傲 非因名字有「月娥」兩字

展覽今日舉行揭幕儀式，林鄭在致詞時表示，昨日與國家航天科學家團在禮賓府交流了兩小時，對方稱國家在航天領域上比外國起步慢，一開始的研發條件差，但依靠熱愛祖國和艱苦奮鬥的迎難而上精神，才能達到今天成就。林鄭期盼市民可以透過展覽，一同分享祖國的探月驕人成就。

她又指，香港對祖國航天發展分外驕傲，笑言不是因為自己名字有「月娥」兩字，而是因為香港的大學有份參與國家航天研究，例如理工大學有份參與涉及火星探索任務的研究。她強調香港擁有雄厚基礎，能在不同領域貢獻國家。

中聯辦副主任譚鐵牛表示，適逢今年是共產黨百年華誕，過幾天又是香港回歸紀念日，是一個特殊節點，這次科學家團訪港和展覽，體現了中央對香港的真摯關懷，是國家給予香港的禮物。（梁鵬威攝）

中聯辦副主任譚鐵牛表示，適逢今年是共產黨百年華誕，過幾天又是香港回歸紀念日，是一個特殊節點，這次科學家團訪港和展覽，體現了中央對香港的真摯關懷，是國家給予香港的禮物。他又表示，了解到很多市民想一看看「天外之土」的真面目，他深信市民能從展覽進一步深切感受到國家發展巨大進步。

展覽費用全免 市民需先網上預約參觀

該展覽將在明天（27日）至7月9日（6月30日及7月1日除外）在灣仔會展中心3D展覽廳舉行，費用全免，市民需在網上（https://change5lunarsoil.hk/）先行登記姓名、身分證首四個號碼及電郵等資料預約參觀。展覽分四個時段，分別是早上10時至中午12時、12時至下午2時、下午2時至4時，以及4時到6時，每天提供有三個導賞團。

今次展覽將展出「嫦娥五號」採集回來的月球土壤樣本，「嫦娥五號」縮小版模型，歷年航天發展的介紹，以及其他航天展品。「嫦娥五號」去年11月24日在海南文昌發射，23日後帶著兩公斤的月球土壤成功在內蒙著陸，成為繼美國及前蘇聯後，第三個取得月球樣本的國家。

▼「時代精神耀香江」之百年中國科學家主題展▼

根據記者現場參觀，今次展覽的最大亮點，是裱設在透明水晶容器內的月球土壤樣本。除此之外，現場亦設有一個1:2及1:10還原的「嫦娥五號」軌道器、著陸器及上升器模型。今次探空任務中的關鍵儀器「表取採樣執行裝置」，是由理工科研團隊與中國空間技術研究院合作研製。