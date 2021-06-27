嫦娥五號｜月球土壤今起會展公開展覽　市民感神奇、大開眼界

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-27 18:33

「嫦娥五號」從月球帶回地球的部分月球土壤，今日（27日）起在會展舉行的「時代精神耀香江」之百年中國科學家主題展公開展出，場內亦展出縮小版的「嫦娥五號」模型，場內亦設虛擬實境等體驗活動。有到場市民表示，機會難得，故前來「見識」，見過月球土壤後，感到十分神奇、大開眼界。

「時代精神耀香江」之百年中國科學家主題展，主辦方作出分流措施，市民需排隊進內。（黃詠榆攝）

中國月球探測器「嫦娥五號」去年12月成功將重達2公斤的月球土壤帶返地球，部分月球土壤早前隨國家科學家訪問團來港，並於會展公開展覽。

在展覽「探月專題展區」中，淨重約2克月球土壤樣本首次在港展出，以透明水晶容器盛載。（黃詠榆攝）

展覽至7月9日已全滿額

展覽由今日起開放至7月9日，市民入場前要預先預約，網站顯示所有時段登記已滿。現場所見，主辦方作出分流措施，市民需排隊進內，亦可參加導賞團，了解更多天文歷史。

在展覽「探月專題展區」中，淨重約2克月球土壤樣本首次在港展出，以透明水晶容器盛載，吸引不少市民近距離觀看、拍照，現場亦設有縮小版的嫦娥五號軌道器、著陸器及上升器模型。

市民：點樣喺月球拎土壤落嚟？

除此之外，展覽亦有著陸區虛擬實境體驗、羽毛球機械人等體驗活動，場內亦設不同展板，透過圖片、文字，展示百年來科學家歷史、精神。

黃伯伯排了約30分鐘，才能入到「探月專題展區」。他認為月球土壤最為驚奇，「好特別，點樣可以喺月球拎啲土壤落嚟」，故今日特別來見識一下，並稱中國科技發展成功。

黃伯伯認為，月球土壤最為驚奇，「好特別。」（黃詠榆攝）

呂女士認為機會難得，可讓小朋友親身體驗到科研發展成果，「傳統大家可能覺得讀醫科、商科搵錢多啲，可能就會忽略工程、科技等」，但她認為科技亦為社會帶來很大貢獻。田小朋友表示「好鍾意太空」，研究天文知識已有6年，平日會閱讀相關書籍，觀賞土壤、模型後感「大開眼界」，亦首次透過虛擬實境體驗，一睹月球表面，感到好玩。

呂女士（最左）認為機會難得，可讓小朋友親身體驗到科研發展成果。（黃詠榆攝）

小朋友：好神奇，完全未見過

至於馮小朋友亦認為，最特別亦是土壤展品，「好神奇，完全未見過」。父親馮先生說，在網上留意到展覽，認為機會難得，「最主要係未見過想見識下」，今日人流不算太多。