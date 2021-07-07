新加坡不認可接種科興疫苗　民建聯陳恒鑌：星解說基礎不成立

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-07-07 21:39

新加坡衛生部昨（6日）發聲明表示，科興疫苗接種者不被計算在全國疫苗接種人數統計，解釋因科興的效用數據不足，尤其是針對傳染性更高的Delta變種病毒，當局仍在等待藥廠提供關鍵數據，變相不承認科興疫苗。當地傳染病專科醫生形容，打科興情況猶如「買一輛安全帶未獲批准的車」，若出事時保險也不會賠償。《香港01》已就事件向科興藥廠查詢，正待回覆。

民建聯立法會議員陳恒鑌指科興疫苗早前已被世衞認可，新加坡的解說基礎並不成立。

星衛生部：科興疫苗不屬國家接種計劃疫苗

《路透社》引述新加坡衛生部發出的電郵聲明稱，全國疫苗接種數據僅反映接種莫德納（Moderna）和輝瑞／BioNTech疫苗的人，科興疫苗不屬於國家接種計劃的疫苗。當地日前放寬部份社交聚會和公共活動限制措施，已完成疫苗接種的民眾，在進入個別場所前可免卻檢測，惟接種科興者不獲豁免。衛生部長王乙康稱，科興疫苗效用數據不足，尤其是針對傳染性更高的Delta變種病毒，當局仍在等待藥廠提供關鍵數據。

新加坡伊麗莎白諾維娜醫院傳染病專科醫生梁浩楠表示，科興疫苗不獲承認在當地使用。他形容打科興情況猶如「買一輛安全帶未獲批准的車」，若出事時保險也不會賠償。

新加坡衛生部稱，正在等待科興藥廠提供效用數據。（新加坡衛生部網頁截圖）

新加坡17000人已打科興疫苗

在科興獲得世衛批准緊急使用後，新加坡自6月18日開始，允許私家診所為民眾接種科興疫苗。截至6月29日，該國已收到兩個接種科興疫苗後的非嚴重不良反應報告。新加坡目前仍有20萬劑科興疫苗庫存。

根據衛生部網站數據，新加坡近 220 萬人已完成接種兩劑新冠疫苗，約370萬人接種了至少一劑莫德納或輝瑞／BioNTech疫苗，覆蓋約65%人口；截至7月3日，約 17,000人已接種科興疫苗。當地目標為在8月9日之前，讓三分二人口接種兩劑疫苗。

民建聯陳恒鑌促與新加坡溝通並解釋

民建聯立法會議員陳恒鑌回應稱，特區政府應與新加坡政府重新進行溝通並解釋。他認為科興疫苗早前已被世衞認可，新加坡的解說基礎並不成立。陳指當新加坡單方面不承認特區政府認可的疫苗，會影響雙方的互信，更將會令「旅遊氣泡」蒙上陰影，建議經過兩度取消與新加坡的「旅遊氣泡」及是次事件後，政府應重新檢視「旅遊氣泡」機制。