新冠肺炎︱泰國衛生部內部文件曝光　質疑科興疫苗有效性

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-07-07 17:24

泰國衛生部近日一份內部文件外洩，指出衛生部正討論是否應讓前線醫護人員多接種一劑使用mRNA技術的新型冠狀病毒肺炎（SARS-CoV-2）疫苗作為加強劑，但有說此舉可能會降低民眾對中國科興疫苗的信心。

圖為6月28日，泰國布吉島一間疫苗中心正在為居民注射科興疫苗。（Reuters）

相關的文件正在網上廣泛流傳，文件是衛生部與多個委員會組織在6月30日召開的一次會議紀錄。內容提到因發現一些已接種兩劑中國製的科興疫苗後的醫護人員，亦感染Delta變種病毒，正考慮是否應多接種一劑使用mRNA技術的疫苗，例如美國藥廠輝瑞（Pfzier）與德國生物新技術公司（BioNTech）研發的疫苗，以加強保護作用。

其中一個意見對有關建議態度保留，認為此舉可能會降低民眾對中國疫苗的信心。

泰國最初只有購買英國阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學研發的疫苗，但因阿斯利康產能關係導致疫苗不足。政府之後擴大採購範圍，包括中國科興疫苗，至今已付運約1,000萬劑。

有關文件引起了巨大回響，網絡上有促請要求應讓前線工作人員得到最大的保護，有關「讓醫護人員接種輝瑞疫苗」（Give Pfizer to medical personnel）的推文在7月5日一下子超過60萬條。

公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）證實文件屬實，但表示該意見只是會上眾多意見之一，並表示有專家小組制定疫苗政策，又補充指人們在完成2劑科興疫苗接種後，有「超出標準的結果」。

泰國已採購2,000萬劑輝瑞疫苗以備使用，並將在7月晚些時候收到美國捐贈的150萬劑疫苗。