廉署去年檢控人數上升14%　850宗投訴涉區議會選舉

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-07-07 15:50

廉政公署今日（7月7日）發表《二○二○年年報》，指出去年新型冠狀病毒病為社會帶來前所未有的挑戰。當中，去年被檢控人數為153人，較前一年上升14%。與選舉有關的貪污投訴方面，廉署接獲850宗涉及前年11月舉行的區議會選舉投訴，而就原定去年9月舉行的立法會選舉則接獲18宗投訴。

廉政公署發表《二○二○年年報》。（資料圖片）

去年153人被檢控

立法會議員兼貪污問題諮詢委員會主席廖長江表示，2020年的整體貪污投訴數字下跌，是由於涉及私營機構的投訴顯著減少，這或與疫情之下經濟活動大減，及市民專注其他社會及經濟議題有關。他指，香港貪污情況繼續維持低水平，2020年廉署周年民意調查顯示，98.4%的受訪者在過去12個月沒有親身遇過貪污情況。

詳細數字方面，報告指出於2020年內，有153人被檢控，較2019年上升14%。就與選舉無關的罪行，以人數及案件宗數計的定罪率分別為86%及87%，較2019年提高11及8個百分點。廉署在2020年共接獲1,924宗與選舉無關的貪污投訴，較2019年下降16%。

就2019年區議會選舉，廉署收到850宗投訴。（資料圖片）

原定去年立法會選舉 共收18宗投訴

其中，廉署接獲850宗涉及前年11月舉行的區議會選舉投訴，以及18宗有關原定於2020年9月舉行的立法會選舉的投訴。在該850宗涉及區議會選舉的投訴當中，182宗涉及發布關於候選人的虛假或具誤導性陳述、115宗有關對候選人施用或威脅施用武力或脅迫手段，另有112宗關於在選舉中賄賂選民或其他人。

廉署表示，為確保公共選舉公平廉潔，已向政府當局就投票站和點票站的運作提出防貪建議，並在2020年3月推出維護廉潔立法會選舉教育及宣傳計劃。由於2020年立法會選舉延期舉行，廉署已就一些廉潔選舉教育及宣傳活動作出調整。廉署又指，立法會選舉和選舉委員會界別分組選舉將於2021年舉行，必定全力維護公平選舉。

廉政專員白韞六在年報的「一年的回顧」中表示，廉署在過往46年與香港一同經歷高低起跌，並一直堅守維護法治，致力維持香港成為全球最廉潔的城市之一。「香港過去一年高低跌宕，廉署堅持不懈繼續履行使命，打擊公私營界別的貪污，向社會各階層推廣法治及誠信的信息，與市民共建廉潔社會。」

廉署表示，於去年完成65項防貪審查工作報告，並為公私營界別提供逾970次度身訂造的防貪建議以協助提升機構的相關制度、工作常規和程序，堵塞有可能出現貪污舞弊行為的漏洞。