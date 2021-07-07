證監會與廉署帶同搜查令前往恒益總部　拘捕該公司董事李沛新

撰文： 張偉倫 詹詠渝 最後更新日期： 2021-07-07 22:57

證監會與廉政公署今日（7日）採取聯合行動，其間拘捕了一名上市公司的高級行政人員。廉政公署於新聞稿內指出，是次行動亦包括搜查該上市公司及其在首次公開招股時的一家包銷商的辦事處。廉署在行動中拘捕一名上市公司高層人員，被捕人士涉嫌在該公司的首次公開招股中向包銷商職員提供利益。不論廉署或是證監會均無披露相關公司及人士資料。 直至深夜時，早於今年4月22日停牌的恒益控股（1894）發出公告，指出廉署及證監會帶同搜查令前往該公司總部，要求兩名涉事董事李沛新及李嘉豪就廉政公署的調查提供協助。李沛新已被捕且獲准保釋，李嘉豪則並無被捕且獲釋放。

證監會指出，是次行動亦包括搜查該上市公司及其在首次公開招股時的一家包銷商的辦事處。

證監會是根據《證券及期貨條例》對疑似唱高散貨操縱市場計劃及其他市場失當行為有關的罪行進行搜查。廉政公署是根據《防止賄賂條例》就涉嫌與貪污相關的罪行作出搜查及拘捕。

是次聯合行動展現證監會與廉政公署在打擊複雜及嚴重金融罪行方面的緊密合作，以保障公眾利益及維持香港金融市場的廉潔穩健。

由於調查仍在進行中，現階段不會作出進一步評論。

廉署稱涉案人士已獲保釋

廉政公署則指出，今日雙方進行名為「海明珠」聯合行動。廉署在行動中拘捕一名上市公司高層人員，被捕人士涉嫌在該公司的首次公開招股中向包銷商職員提供利益。

廉署及證監會在聯合行動中搜查了多個地方，包括該上市公司及其中一間首次公開招股包銷商的辦公室。

被捕人士已獲保釋候查。由於調查仍在進行，廉署不宜作進一步評論。

廉署會繼續與證監會等相關監管機構保持緊密合作，聯手打擊本港金融市場的貪污及非法活動，維護市場廉潔誠信及公平營商環境，鞏固香港的國際金融中心地位。

恒益﹕會配合執法機關

其後於今年5月發出公告，指出有三名執行董事因市場失當行為及欺詐，遭到證監會及警方拘捕的恒益發出公告，指出證監會及廉政公署在今日帶同搜查令前往該公司總部，要求兩名涉事董事李沛新及李嘉豪就廉政公署的調查提供協助。李沛新已被捕且獲准保釋，李嘉豪則並無被捕且獲釋放。

公司指出一如既往，會全面配合監管機關及執法機關調查。公司於獲悉有關涉事董事的資料任何變動時，會據上市規則第13.51B（2）條作進一步公告。

公司又指出，針對涉事董事的涉嫌/或被指控不當行為而進行的獨立法證會計審查仍在進行中。

目前李沛新﹑劉麗菁及李嘉豪三名執行董事的職務被暫停。