社交距離措施維持　戲院表演場所人數上限放寬至85％

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-07 21:23

新冠肺炎疫情反反覆覆，持續有輸入關連個案在社區被發現。兩周前公布的社交距離措施今日（7日）午夜屆滿，政府晚間公布，維持大部分現行的社交距離措施，包括口罩令及4人限聚令，只作出「微調」。

電影院、表演場所、博物館內的人數上限放寬至85%；公眾溜冰場、體育處所及泳池的觀眾席，可容納人數上限亦獲放寬至座位數目的85%。新的社交距離措施將在明日零時生效，為期14天，直至7月21日。

▼7.7大角咀中美樓封區檢測▼

食衛局方言人表示，政府於6月24日推出「疫苗氣泡」第二階段放寬措施，以回應各行各業和市民的訴求。經觀察第二階段措施的實施情況後，政府將大致維持現行社交距離措施，並稍為調整適用於遊樂場所、公眾娛樂場所、體育處所及泳池的措施。

餐飲業務仍然維持現行措施，即繼續區分A、B、C、D類處所，C類入座率為75%，D類所有員工完成接種並相隔14天，可回復100%入座，每枱可坐12人，宴會則可容納180人；酒吧及酒館亦仍然維持之前的規定於限制。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

+ 14 + 14 + 14

表列處所方面，公眾溜冰場可在以下情況容許並非參與訓練小組或課堂的個人使用者進入。所有員工接種疫2劑苗後14天，場地人數可容納50%，而所有員工和使用者都完成接種疫苗時可以放寬至100%。室內體育處所個別部分的所有員工及使用者均已完成接種疫苗，在有關處所部分進行運動時可獲豁免佩戴口罩。

戲院及體育處所觀眾席可最多連坐6人

電影院、表演場所以及博物館內的人數上限獲放寬至該處所通常容納量／座位數目的85%。就電影院和表演場所而言，同一行座椅中不可有連續超過6張座椅被佔用。公眾溜冰場、體育處所及泳池的觀眾席可容納人數上限獲放寬至座位數目的85%，同一行座椅中不可有連續超過6張座椅被佔用。

另外，在指明期間維持現時就第599F章下其他表列處所的其他規定及限制。這些表列處所在符合相關規定及限制下（包括須安排涉及處所運作的員工每14天進行一次有關2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測，或完成接種新冠疫苗作為替代措施）可予開放。

４人限聚令及口罩令仍然維持。