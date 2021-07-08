新加坡拒認科興　市民如常到接種中心打針︰已預計要「補針」

撰文： 廖文謙 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-08 14:41

新加坡政府日前表示，不會將接種中國科興新冠疫苗的人，計入官方疫苗接種人數。今日（8日）提供科興疫苗的官涌體育館疫苗接種中心，依然有不少市民前往打針。 不過部分人對新加坡最新消息不知情，有已完成接種兩劑科興的市民表示，因要前往內地選擇打科興，本身對科興不太有信心，坦言若一早知道新加坡消息或會取消預約。不過，亦有市民稱復必泰的副作用較大，因未有打算出境故仍會選擇科興。

於早上約10時，官涌疫苗接種中心外雖未見人龍，但仍有不少人前往接種科興。部分人不清楚新加坡的最新安排，須由記者解釋後才知情。

黎先生︰願補打一針復必泰以便外遊

40多歲的黎先生今早約10時半，到官涌接種中心接種第二針科興疫苗。他坦言，自己對科興疫苗信心不算大，但覺得科興疫苗的副作用比復必泰疫苗為輕。他表示，自己打疫苗的主要原因是因為想保護家人及到內地工作。

對於新加坡政府早前表示，不會將已接種科興疫苗的人士計入全國的接種人口數據內。他表示，對此事並不知情，承認若然一早知道此消息，便不會選擇接種科興。如果之後有需要到歐洲的話，亦願意補打一針復必泰疫苗。

於寫字樓工作的梁小姐，今晨與父親一同到場接種第一針科興疫苗。她表示，自己打疫苗是希望可以到澳門探親，亦相信香港與澳門、內地的關係友好，接種科興疫苗能方便自己日後出入境。被問及是否知道新加坡政府對科興疫苗的安排，梁小姐坦言，進入接種中心後才有聽聞，但表示不會對科興疫苗失去信心。

77歲的彭太太由女兒陪伴下接種科興疫苗。（羅君豪攝）

市民憂復必泰副作用大 有「補針」準備

年約40歲的彭女士，早上陪同七旬母親接種科興疫苗。她指，因擔心復必泰疫苗有較大副作用，因此代母親選擇接種科興，而自己則已預約下周接種科興。她稱，未聽聞新加坡不承認科興疫苗，認為始終疫苗有一定保護作用，加上短期內無離港打算，對此不太擔心。她稱，兩款疫苗效用均有期限，已預計之後要補打加強劑，不介意之後要「補針」。

65歲的陳先生於早上接種第一針科興疫苗，他稱不擔心其他國家不承認科興疫苗，「點會唔承認？好多人都打。」他稱，因復必泰疫苗副作用較大，他以接種復必泰的兒子為例，於打針後有發冷發燒情況，因自己年齡大，故仍然選擇科興。

新加坡衛生部日前表示，由於科興疫苗效能數據不足，特別是對抗源於印度的Delta變種病毒方面的數據，因此已注射科興疫苗的當地人士，目前不會納入全國接種人口數據內。