新加坡接種人數不承認科興　姚思榮：旅遊氣泡不樂觀促加強溝通

撰文： 羅家晴 周皓宜 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-07 21:52

新加坡衛生部今日（7日）表示，由於科興疫苗效能數據不足，特別是對抗源於印度的Delta變種病毒方面，數據遠不如信使核糖酸（mRNA）疫苗，因此已注射科興疫苗的當地人士，目前不會納入全國接種人口數據內。 香港亦有不少人打科興疫苗，而兩地正籌備旅遊氣泡，事件引起大眾關注。多名立法會議員均表示，兩地政府應加強溝通，但強調現時市民較關心與內地盡快通關。 商務及經濟發展局回覆《香港01》查詢時表示，就香港與新加坡的雙邊「航空旅遊氣泡」，兩地政府一直保持聯繫，檢視兩地的疫情發展。如有進一步安排，會適時作出公布。

姚思榮：公眾較關注與內地通關

旅遊界立法會議員姚思榮接受《香港01》查詢時表示，現時港府和新加坡政府就重啟「旅遊氣泡」未有正式方案，要視乎已接種科興的旅客能否入境，若未能的話或有機會影響市民接種科興的意欲，部份市民有機會轉打復必泰。

對於港府與新加坡政府第三度重啟「旅遊氣泡」，姚思榮稱不太樂觀，認為現時雙方存於各自表述的情況，若雙方有保持溝通，未必會有不同的信息出現。姚思榮稱，能否重啟「旅遊氣泡」仍要視乎新加坡的疫情發展，以及是否容許接種科興旅客入境，不過他強調，現時公眾關注度仍是內地與香港的通關情況。

陳恒鑌認為新加坡不承認科興 影響兩地互信

民建聯立法會議員陳恒鑌回應稱，特區政府應與新加坡政府重新進行溝通並解釋。他認為，科興疫苗早前已被世衞認可，新加坡的解說基礎並不成立。

陳恒鑌指，當新加坡單方面不承認特區政府認可的疫苗，會影響雙方的互信，更將會令「旅遊氣泡」蒙上陰影。他建議，經過兩度取消與新加坡的「旅遊氣泡」及是次事件後，政府應重新檢視「旅遊氣泡」機制。

本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月展開，陳恒鑌表示，新加坡不承認科興疫苗對社會會帶來一定影響，但不擔心會影響市民接種科興疫苗的意欲，原因是本港市民接種科興疫苗的數目相對較少。他另指，科興疫苗受中國政府承認，有一定的推動力，故不擔心會影響其他國家跟從不承認科興疫苗。

新加坡爆Delta變種 田北辰料其他重災國家或會調整

實政圓桌立法會議員田北辰表示，新加坡政府由始至於也不太承認科興疫苗，但由於有專家指接種復必泰的副作用風險較高，所以容許高風險人士接種科興。

他說，專家指出接種復必泰疫苗的抗體水平高於科興，抗體愈高，愈能有效對抗Delta變種病毒，而新加坡正流行Delta變種病毒，因此對新加坡的做法表示理解，相信未來會愈來愈多流行Delta變種病毒的國家會調整。

田北辰指，長遠而言，若市民希望通關後到訪其他國家，預計流行Delta變種病毒的國家只承認復必泰，不過由於Delta變種病毒在內地並不普遍，料內地仍承認科興疫苗。

他希望政府可與世衞及疫苗供應商洽商購入更多疫苗，為港人提供更多選擇，但目前問題在於本港接種率低，港府要想辦法說服世衞及疫苗供應商，再向香港提供疫苗。