紙包飲品盒回收率低　商埸設智能回收機　每盒可獲$0.1八達通回增

撰文： 蕭曉慈 最後更新日期： 2021-07-08 18:44

2019年香港紙包飲品盒每年棄置量高達27,000公噸，數字驚人，於同年成立的回收漿廠Mil Mill喵坊表示它們每天可處理高達50噸紙包飲品盒，但現在每天回收量只得3噸，成績不如理想。

另外，據商場進行的網上問卷調查發現，近八成受訪者從沒回收紙包飲品盒，兩成人將之回收於傳統三色回收桶内，只有近一成人將其投入於紙包飲品盒專屬回收機。有見及此，荃新天地與MilMill喵坊攜手合作，推出「紙包飲品盒回收計劃」，每個回收可達$0.1八達通回贈，望藉此提升市民對紙包飲品盒的回收意識。

再造物品是最有價值的寶物

今天（7日）於荃新天地舉辦的「Go Green ! 環保救地球」，希望能藉著啟動「紙包飲品回收計劃」鼓勵市民多向社會宣揚環保的重要性亦期望他們能於日常生活上作出實際的改變。

根據環保署數據，每天大約有75噸的紙包飲品盒被送到堆填區，可見市民飲完即棄的習慣非常浪費。紙包飲品在回收後的碳排放量比鋁罐，玻璃樽，膠樽飲品相對低。「Mil Mil喵坊」聯合創辦人及執行董事葉文琪表示由於紙包飲品盒主要成份是紙，纖維較長，可再造成韌力較強的紙品,循環再造價值亦比較高，經過處理後能夠生產再造紙，貓砂和廁紙等原材料。

紙包飲品盒回收率低 嚴重影響生態環境

「綠惜地球」和「環護教育基金會董事局」董事局成員梁榮武教授表示於今年6月時，與他的團隊和義工成員曾到西貢清理海灘，發現不少可回收的垃圾，他表示隨便拋棄垃圾，不但會破壞海洋環境還會影響海洋生態鏈。現時，氣候危機日趨嚴重，假如地球不能繼續可持續發展 ，下一代會受到嚴重影響。

望現金回贈 能成回收誘因

是次問卷調查共有369名6歲或以上香港市民參與，調查反映現金回贈能鼓勵更多市民回收紙包飲品盒，市民只需在7月17日至8月29日期間將紙包飲品盒重洗乾淨後，放置於荃新天地商場2期的紙包飲品回收盒智能回收機，即可獲回贈HK$0.1自己八達通，荃新天地期望藉此培養市民長期回收紙包飲品盒的習慣。商場亦會同時舉辦綠色生活市集，將使用環保物料製作的桌椅轉贈予低收入家庭，為他們作環保的好榜樣。