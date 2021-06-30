降血壓藥Losartan-Teva含疊氮雜質需回收　曾供應衞生署診所

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-30 19:40

衞生署今日（30日）公布從市面上回收3個批次的Losartan-Teva 50毫克藥片（香港註冊編號：HK-58863），因相關產品含有高於可接受水平的疊氮雜質。資料顯示，受影響批次曾供應予衞生署診所、私家診所和社區藥房。

Losartan-Teva 50毫克藥片（香港註冊編號：HK-58863）需要回收3個批次。（政府新聞網圖片）

衞生署指，從市面回收Losartan-Teva 50毫克藥片的3個批次分別為：批次編號0480918、0681118、0760120。

雜質高於可接受水平

衞生署指，今日接獲持牌藥物批發商梯瓦製藥香港有限公司通知，該藥物的海外製造商發現上述批次的產品的有效成分含有高於可接受水平的疊氮雜質。根據梯瓦的資料，上述3批次產品曾進口並在本港供應。作為預防措施，梯瓦自願從市面回收受影響的批次。

受影響病人不應自行停藥

上述產品是用於降低血壓的處方藥物。根據梯瓦的資料，受影響批次曾供應予衞生署診所、私家診所和社區藥房。梯瓦已設立熱線電話（3904 3799）處理相關查詢，衞生署發言人指，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收，並呼籲正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

疊氮雜質可增患癌風險

疊氮雜質被認為是一種突變原，可以引起細胞內脫氧核糖核酸（DNA）的變化，並可能增加患癌症的風險，但疊氮雜質導致人類癌症的風險尚未清楚。海外藥品監管機構一直在審查藥品中發現的疊氮雜質對安全性的影響。衞生署會繼續密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。