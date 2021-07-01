【IKEA】挪威宜家推出「垃圾」系列　環保再生傢俱賦予第二生命

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-07-01 22:06

在科技及技術愈來愈發達的世代裡，各個領域的更迭周期縮短，許多商品都在短短數個月之內被人用完即棄。 為了保護珍貴的地球，許多品牌先後推出環保措施。而挪威IKEA近日亦推出The Trash Collection 2021，為「垃圾」帶來一個重生機會。

在垃圾站經常會看到被遺棄的傢俱（IKEA）

為了保持新鮮感，過往不少品牌總頻繁地推出最新商品，結果生產出大量的浪費。在疫症肆虐全球這一年多，愈來愈多人注重居家環境，許多傢俱都因此被人扔到垃圾場。



有見及此，挪威的IKEA決定走訪國內各個回收站，評估被扔棄傢俱的新舊程度，再回收一眾能夠再生的宜家傢俱。透過重新整修及清理，一眾被人視之為「垃圾」的傢俱，再一次獲得重新的機會。

IKEA令「垃圾」傢俱重獲新生（IKEA）

挪威IKEA就將一眾再生傢俱上架出售，並將系列命名為The Trash Collection 2021。系列包括FRANKLIN摺椅、MALM儲物櫃、LIXHULT床頭櫃等。

另外，挪威IKEA更特別提供免運費零件販售服務，用家除了可要求IKEA免費上門修理缺少螺絲或鎖扣的傢俱，更可直接將不要的傢俱賣給品牌，延長傢俱的壽命。

The Trash Collection 2021推出後，挪威IKEA備受讚賞。話分兩頭，如果香港IKEA亦推出相關系列，未知買家又會有何反應呢？



最後，重溫IKEA今夏季推出的工匠系列「LOKALT」：