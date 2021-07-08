女保鑣涉槍殺姨舅案　被告稱覺自己如張國榮　醫生認為患嚴重抑鬱

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-07-08 20:06

女保鑣疑因分家產與姨舅糾紛，並涉開槍殺死兩姨舅案續審。辯方今日（8日）傳召精神科醫生作供，指被告曾因精神問題入院，又認為自己是已故影星張國榮，並承認案發前一晚曾服食冰毒，事發時聽到聲音說：「射！射！立刻同阿媽團聚。」她對之後發生的事毫無記憶。醫生認為她徵狀與嚴重抑鬱症脗合，亦認為她當時受到冰毒影響，不肯定被告是否受幻覺操控。

被告透露與母親感情深厚

案件今日進入辯方案情，辯方傳召精神科醫生黃以謙作供。黃稱他在事發後曾與被告詹心桀(46歲)會面，並為她撰寫了精神科報告。他指被告曾透露，母親對她很好，但父親會向母親施家暴，所以她學武保護她和母親。被告亦透露她3歲時曾遇地震，記得母親如何拯救她與兄長，母並曾說：「要生一齊生，要死一齊死。」認為母親全心全意愛她，她亦會全心全意愛母親。

辯方精神科醫生黃以謙認為被告詹心桀案患有嚴重抑鬱，精神受幻覺操控。(李慧娜攝)

讀書時無朋友封閉自己

黃醫生指，被告又提及其母在文革時吃了很多苦頭，因此精神出現問題，會有幻覺，亦曾嘗試自殺。被告亦覺她自身無法與其他人好好相處，在校讀書時沒朋友，封閉自己。她又稱，移民來港後，發現其他人不友善，對她帶歧視目光，覺得姨姨舅舅都看不起她和母親。她亦曾入院接受精神治療7至8個月治療，之後沒有覆診，直至被捕。

被告又提及她擔任保鑣，自認處理工作不錯，認為自己如已故影星張國榮，但覺與同事相處不來。

想見醫生受罰打消自殺念頭

對於將母親送往老人院一事，她感到後悔，而母親2015年入院時，她曾與醫生口角，覺得醫生因而用「專業手段」報復，令她的母親身亡。

母親離世後，她仍會夢見母親，偶爾起來會以為母親仍在世，在家中尋找她的身影。她亦自覺出現抑鬱症，持續情緒低落，出現自殺念頭，雖然已買炭打算自殺，但因想見母親的主診醫生受到懲罰，所以未有實行。

案發經過。(詳看下圖)

+ 7 + 7 + 7

案發前曾吸冰毒

她又向黃承認，事發前一天曾在家中吸食冰毒，而她在事發前2至3年偶爾會服冰毒，又指很多同事也服用冰毒。對於外婆的遺產，她不在乎金額，只在乎為何不在母親在世時分配。

她稱，事發當日聽到姨舅說：「我點知你阿媽幾時死」、「你阿媽唔死都死左，你阻住全世界都無用」，認為他們十分涼薄，亦無法決定分遺產事宜，後來感到「心口大石要爆炸」，又聽到有聲音稱「射！射！立刻同阿媽團聚」，之後的事情她已全無記憶。

認為被告並非患有思覺失調

黃認為她的徵狀與嚴重抑鬱症脗合，亦認為她當時受到冰毒影響，但質疑她是否遭幻覺操控，認為被告並非患有思覺失調。

被告詹心桀（46歲）被控在2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），並在同日射擊其二舅父詹前駒（事發時72歲）、三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。

案件編號：HCCC272/2019