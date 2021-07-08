柏傲莊III｜首置買家感震驚　難定是否繼續交易　憂日後被壓價

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-07-08 23:10

新世界及港鐵合作發展的大圍站物業項目柏傲莊III，由於牆身底座混凝土未達要求，新世界提出拆卸重建第1及8座，有846戶受影響。在香港首次置業的李先生（化名）是第1座的買家，以約90萬首期，購得樓價900萬的兩房單位，原預計2年後可入伙，豈料今日（8日）驚聞需拆卸重建消息，坦言從未預料過新世界的皇牌屋苑會出現如此醜聞，希望新世界盡快與準業主詳細交代賠償方案，因為單憑現時資料難以決定是否繼續交易，並憂慮日後單位會被「壓價」。

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李先生現時租樓居住，早前以約90萬元首期，購入柏傲莊III第1座的兩房單位，價值逾900萬元，是他首次置業。他表示，當時對新世界的樓盤有信心，而且認為大圍在位置、配套上都理想，又可以保值，故決定購入。

冀賠樓價兩成

原本可圓業主夢，豈料今日卻驚傳工程醜聞，需拆卸重建。李先生直言對消息感震驚，從未預計過新世界的皇牌屋苑，竟發生嚴重問題。他表示，暫時所有消息都從傳媒得知，發展商未曾聯絡買家，賠償方案只有粗略內容，難以決定如何處理，究竟繼續完成買賣，抑或即時取消成交。不過他亦稱，未太擔心安全問題，相信重建後的質素更好，「好過揞住件事先」。

↓柏傲莊 III 1B座48樓A室、三房示範單位↓

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李先生表示，由於未能如期入伙，需與業主商討續租問題，幸而並非急於入住。不過他坦言，假如繼續完成交易，擔心銀行估價不足，需支付更貴的首期；而且日後無論租借或出售時，都可能因醜聞被「壓價」，「畀我都壓兩成」。他希望，新世界盡快與準業主召開大會，交代賠償方案，在欠缺詳細資料下，難以決定下一步動作，並認為賠償應達樓價的15%至20%。

↓柏傲莊 III 首日開放示範單位參觀人流↓

消委會回覆表示，儘管發展商已初步交代賠償安排，但由於延誤交樓會對準業主構成不同程度的影響，促請盡快與準業主聯絡，詳細講解賠償細節和重建計劃，尤其是重建時間表和如何加強監控措施，確保重建物業結構符合建築法例及安全標準，讓準業主衡量利弊，作出繼續或取消交易的重要決定。

消委會亦提醒，消費者要檢視買賣合約內的相關條款，並衡量賠償安排是否合理，如有疑問或爭議，應盡快提出；如有需要，更應徴詢獨立法律意見，以保障自身的權益。