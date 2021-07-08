柏傲莊 III 重建｜謝偉銓驚訝：我都係第一次見　促深入調查交代

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-08 18:51

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建，料需延期交樓約9個月，受影響的住戶涉846戶。 建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓今（7日）表示，對事件感到警訝，又指以他多年經驗，因結構問題須將已興建多層的大廈清拆，也是首次發生，「我都係第一次見！」

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新世界今表示，於6月中收到承建商通知，柏傲莊 III 第8座部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求，經註冊結構工程師評估後確認樓宇結構安全後，隨即主動展開全面檢測，其後收到承建商協盛建築集團匯報，同日檢測中，發現第1座及第8座的牆身底座部分混凝土強度未達標，新世界於7月6日通知港鐵及屋宇署，確認有關全面測試結果，最終主動提出拆卸重建。

促調查是否涉及人為疏忽及監管漏洞

謝偉銓形容事件令人驚訝，因有關情況相當有問題，又指以他多年經驗，因結構問題須將已興建多層的大廈清拆，也是首次發生。他認為，發展商是次開誠布公交代事件，做法是好的，認為最重要是深入調查為何會出現樓宇結構問題，包括調查是否有人疏忽、監管是否出現問題等。

謝偉銓認為，不論政府部門、承辦商、發展商，以至相關監察人士，也要深入調查事件，向公眾、賣家作出交代。謝偉銓續指，雖然柏傲莊其他座數並無出現安全問題，但認為政府應「做返好佢」，包括找第三方獨立人士為其他座數作檢測，令其他買家能夠安心。

他又指，相關持份者在完成調查事件後，應公開詳細數據和調查結果，並以市民公眾也明白的方法，解釋交代當中涉及的專業和技術問題。

↓柏傲莊 III 首日開放示範單位參觀人流↓

民主黨促公開其他座數測試報告

民主黨房屋政策發言人、中委莊榮輝對事件表示驚訝，促新世界披露更多詳情，包括應向所有業主或買家披露相關的混凝土測試報告，又對該樓盤其餘5幢樓宇的結構是否安全有所懷疑，促屋宇署要求新世界盡快提交其餘樓宇的測試報告，並公開有關報告，以釋除買家及公眾疑慮。

莊榮輝又指，留意到新世界指會向第1座及第8座業主及買家賠償因事件導致的損失，但相信其他座數的業主亦會因整體地盤工程延後完工有所影響，呼籲新世界採取適當措施補救，並呼籲有疑問的買家向民主黨求助。