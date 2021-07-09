七一刺警案｜8間資助大學校董主席譴責美化暴力　籲立正確價值觀

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-09 12:30

七一銅鑼灣發生刺警案，香港大學學生會評議會日前在會議上為刺警後自戕身亡的男子梁健輝默哀，事後被教育局及保安局點名批評，而港大校委會主席李國章更指歡迎國安部門跟進事件。港大學生會於周五凌晨撤回哀悼動議，全體幹事會請辭。 8間資助大學校董及校委會主席發表聲明，指有人向施襲者默哀，促請停止煽動仇恨、美化暴力的言論及行為，並呼籲師生確立正確價值觀。

港大學生會幹事在周五（9日）凌晨記者會上，就哀悼事件鞠躬致歉。（李澤彤攝）

8間資助大學校董及校委會主席發表聯合聲明，指坊間出現各種美化暴力的言論和行為，並有人向施襲者默哀及悼念。聲明形容有關行為是「罔顧法紀，衝擊社會底線，背離社會公德」，又指會破壞香港作為法治社會的地位。

聲明指，強烈譴責恐怖主義及暴力行為，支持政府嚴肅查處一切恐怖主義和涉及暴力的活動，並促請各方停止煽動仇恨、美化暴力的言論及行為，以免學生被仇恨所驅動。聲明指出大學各成員有責任杜絕極端思想，遠離暴力行為，確立正確價值觀。

港大校委會主席李國章（圖右）早前批評，港大評議會的動議不道德及不能接受，並稱歡迎國安部門跟進事件，亦會考慮將涉事的學生會成員「踢出校」。（資料圖片）

聯署發表聲名的教資會資助大學校董/校委會主席包括城大校董會主席黃嘉純、浸大校董會主席陳鎮仁、嶺南大學校董會主席姚祖輝、中大校董會主席梁乃鵬、教育大學校董會主席黃友嘉、理大校董會主席林大輝、科大校董會主席廖長城，及早前曾指歡迎國安部門跟進港大學生會哀悼事件的港大校務委員會主席李國章。