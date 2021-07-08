七一刺警案｜港大強烈讉責學生會評議會美化襲擊　斥帶來錯誤訊息

社會新聞
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香港大學學生會評議會昨日（7日）召開第三次緊急會議，據香港大學學生會學苑即時新聞報道，會議通過動議為7月1日晚以刀刺傷警員後自戕身亡的男子梁健輝默哀一分鐘，「並感激梁為香港作出的犧牲」。香港大學強烈讉責「有同學」以香港大學學生會評議會名義美化暴力襲擊，以「犠牲」形容涉嫌襲警後自戕的行為，將會為社會帶來錯誤訊息。大學讉責任何暴力，並反對任何宣揚及合理化暴力的言論和行為。」

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香港大學學生會評議昨晚7時時於學生會大樓2樓評議會會議室召開第三次緊急會議，據學苑即時新聞報道，會議開始前評議會為梁健輝默哀一分鐘。評議會其後通過動議，就梁之死表示深切哀悼，又向梁的親友表示深切同情及慰問，「並感激梁為香港作出的犧牲」（The Union Council expresses its deep sadness at the death of Mr Leung Kin-fai; offers its sympathy and condolences to his family and friends; appreciates his sacrifice to Hong Kong.）。

報道提及動議通過後，李國賢堂學生會代表杜林丞亨指希望所有評議員及香港人「銘記真相」，文學院學生會代表容頌禧則對梁致敬。

香港大學強烈讉責「有同學以香港大學學生會評議會名義」，美化暴力襲擊，發言人指以「犠牲」形容涉嫌襲警後自戕的行為，將會為社會帶來錯誤訊息，重申大學讉責任何暴力，並反對任何宣揚及合理化暴力的言論和行為。

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