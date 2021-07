七一刺警案｜港大強烈讉責學生會評議會美化襲擊　斥帶來錯誤訊息

撰文: 韋景全 最後更新日期: 2021-07-08 12:56

香港大學學生會評議會昨日(7日)召開第三次緊急會議,據香港大學學生會學苑即時新聞報道,會議通過動議為7月1日晚以刀刺傷警員後自戕身亡的男子梁健輝默哀一分鐘,「並感激梁為香港作出的犧牲」。香港大學強烈讉責「有同學」以香港大學學生會評議會名義美化暴力襲擊,以「犠牲」形容涉嫌襲警後自戕的行為,將會為社會帶來錯誤訊息。大學讉責任何暴力,並反對任何宣揚及合理化暴力的言論和行為。」

香港大學學生會評議昨晚7時時於學生會大樓2樓評議會會議室召開第三次緊急會議,據學苑即時新聞報道,會議開始前評議會為梁健輝默哀一分鐘。評議會其後通過動議,就梁之死表示深切哀悼,又向梁的親友表示深切同情及慰問,「並感激梁為香港作出的犧牲」(The Union Council expresses its deep sadness at the death of Mr Leung Kin-fai; offers its sympathy and condolences to his family and friends; appreciates his sacrifice to Hong Kong.)。

報道提及動議通過後,李國賢堂學生會代表杜林丞亨指希望所有評議員及香港人「銘記真相」,文學院學生會代表容頌禧則對梁致敬。

香港大學強烈讉責「有同學以香港大學學生會評議會名義」,美化暴力襲擊,發言人指以「犠牲」形容涉嫌襲警後自戕的行為,將會為社會帶來錯誤訊息,重申大學讉責任何暴力,並反對任何宣揚及合理化暴力的言論和行為。