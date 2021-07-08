七一刺警案｜保安局強烈譴責大學學生組織美化疑兇　助長恐怖主義

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-08 15:48

七一銅鑼灣發生刺警案，香港大學學生會評議會昨日（7日）在會議上為刺警後自戕身亡的男子梁健輝默哀，並稱「感激梁為香港作出的犧牲」。 保安局今日（8日）不點名強烈譴責有大學學生組織將企圖謀殺警員的冷血行為美化及英雄化，歌頌並鼓吹悼念「孤狼式」恐怖襲擊的兇徒，無異於支持和助長恐怖主義，言行會激發仇恨，令更多人仿效兇徒的恐怖襲擊，「辜負了父母、社會和大學對他們的栽培和期望，應該感到羞恥。」

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保安局發言人表示，強烈譴責有大學學生組織美化及英雄化日前兇徒企圖謀殺警員的冷血行為，並嚴正指出，歌頌並鼓吹悼念實施「孤狼式」恐怖襲擊的兇徒無異於支持和助長恐怖主義，違反人道，與市民為敵，大眾必須認清事實，不要被歪理誤導。

發言人批評，有關學生組織將兇徒令人齒冷的兇殘行為形容為所謂「犧牲」並作出哀悼，是顛倒是非，試圖蒙蔽市民；這些言行只會激發更多仇恨，為社會帶來嚴重錯誤信息，令更多人仿效兇徒的恐怖襲擊行為，嚴重危害公共安全。

發言人續指：「更令人痛心和憤怒的是，這些顛倒黑白、是非不分的言行竟然是來自大學校園，這些正在接受高等教育的大學生辜負了父母、社會和大學對他們的栽培和期望，應該感到羞恥。」

保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

發言人強調，任何人宣揚恐怖主義或煽動實施恐怖活動，可能觸犯《香港國安法》下的「恐怖活動罪」，是極嚴重的罪行，認為事件凸顯國家安全教育和特區政府監督教學機構的重要性，根據《香港國安法》第九條訂明，特區政府對學校等涉及國家安全的事宜，應當採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理。

發言人呼籲公眾要認清事實的本質，不要直接或間接助長恐怖暴力，必須與暴力行為「割席」，更不要令本土恐怖主義得以滋生。因為同情暴力襲擊者很容易進一步激化而變成支持者，支持者很容易變成恐怖活動的參與者，外地同樣的恐怖主義激化過程屢見不鮮，社會受害尤深，市民應引以為戒，明言特區政府會繼續時刻戒備，盡一切努力，防範和制止任何形式的恐怖主義在香港出現。