七一刺警案｜李國章批港大學生會評議會哀悼不道德　歡迎國安跟進

撰文： 胡家欣 曾凱欣 最後更新日期： 2021-07-08 22:14

港大學生會評議會昨日(7日)通過動議，向七一刺警案疑兇梁健輝逝世表示「深切哀悼」。事件旋即引起風波，教育局及保安局今日先後點名批評及譴責評議會。港大校委會主席李國章今日接受《南華早報》訪問時，批評上述動議「不道德」及「不能接受」，並指校方歡迎國安部門跟進事件，亦會考慮將涉事的學生會成員「踢出校」。《香港01》已向港大查詢，正等候回覆。警方指，不評論個別報道。

港大校委會主席李國章（圖右）批評，港大評議會的動議不道德及不能接受。（資料圖片）

港大校委會主席李國章接受訪問時批評，港大評議會的動議不道德及不能接受，動議是「支持暴力」及七月一日所發生的襲擊，所以應由相關的部門調查有關情況是否違反《國安法》。李續指，「他們（評議會）需要為所做行為負責。」李國章又稱，相信激進學生只佔少數，又稱校委會經傳媒報道，才得知有關動議。

港大學生會評議會昨日晚上召開會議，會議開始前為七一刺警案疑兇梁健輝默哀一分鐘。（學苑社交平台專頁截圖）

港大學生會評議會昨日晚上召開會議，會議開始前為七一刺警案疑兇梁健輝默哀一分鐘，其後會上通過動議，對梁健輝逝世表示深切哀悼，向梁的親友表示深切同情及慰問，並感激梁為香港作出的犧牲 。動議通過後，有學生代表稱，指希望所有評議員及港人「銘記真相」，亦有代表則對梁健輝致敬。

事件一石激起千重浪，港大隨即強烈讉責「有同學以港大學生會評議會名義」美化暴力襲擊，並指「犠牲」形容涉嫌襲警後自戕的行為，將會為社會帶來錯誤訊息。教育局局長楊潤雄今早向全港學校發信，點名批評議會向疑兇表達感激及致敬，「是非不分，須以嚴辭痛斥。」保安局亦予以強烈譴責，批評評議會是顛倒是非，辜負社會和大學的栽培和期望，應該感到羞恥。