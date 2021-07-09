英基學生推可持續計劃　以金屬杯代替膠杯減廚餘　獲中電節能大獎

撰文： 廖文謙 最後更新日期： 2021-07-09 17:26

4名來自英基轄下學校的學生，在校內推行不同的可持續發展計劃，終獲「中電創新節能企業大獎」2020中的「可再生能源大獎」，並於今日（9日）獲頒獎項。 有得獎學生表示，希望將來投身推動環保的工作，以吸引更多人實踐綠色生活。

同學對獲獎表現開心。（廖文謙攝）

是次參與計劃的團隊成員共兩男兩女，分別來自英基啟新書院及英基佐治五世學校。團隊於2019至2021年期間，於校內推行不同的可持續發展計劃，如在8間英基學校建立大型的太陽能板作供電。團隊又與學校的食物供應商合作，致力減少廚餘，又設置紙包飲品回收箱、於校內種植植物等。團隊經過不同業界人士組成的評審團評估，以及實地考察相關設備及措施後，終被選為優勝者。

環保是香港的大趨勢，但團隊的成員都認為過去的環保行動只有鼓勵的性質，而缺乏讓大家實踐的機會。團隊成員之一的Zareen Tasnim強調，他們的種種措施不僅僅是要提高同學對各個環境議題的認識，更是要提供渠道去讓他們親身實踐環保。另一名組員Taylor Chung亦期望，一些校內活動如物件回收、栽種植物等，能讓同學逐漸建立起環保的習慣，並將這些習慣由學校帶回家中，形成綠色的生活模式。

由2男2女組成的團隊獲獎。（廖文謙攝）

積極面對難關 望改同學觀念

不過，團隊在籌備及宣傳環保計劃上亦遇上不少難題。成員葉家瑋表示，在疫情下，團隊之間的溝通和合作大多是透過Zoom進行，以致溝通有些不便和阻滯。另外，同學亦對團隊的一些環保措施亦沒有非常歡迎。Taylor表示，團隊曾為減少學校的塑膠用量，狠心將校內的塑膠杯換成需要清洗的金屬杯，但受到不少同學的不滿，甚至有同學將金屬杯丟棄。縱然面對不少難關，團隊仍然希望能讓同學明白，氣候變化是近在咫尺的問題，而自己亦有很多方法去改善這個情況。

被問到將來的目標，幾位得獎同學皆不約而同地表示，希望繼續為社會及環保作出貢獻。應屆畢業生Taylor坦言想修讀政治學，制定出影響範圍更廣泛的政策措施，期望能「讓太陽能板在校內用多20年」。同是畢業生的Ankita Joshi則希望修讀環境科學，並繼續研究不同的科研方法去吸引更多人，投身環保的工作。