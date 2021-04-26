海上風電場｜中電擬清水灣外建17座巨型風車發電　高度如半幢ICC

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-26 00:00

港府提出2050年要達致碳中和目標，中電早年研究在清水灣對出的香港東南水域，興建海上風力發電場項目再有進展。中電原計劃投資數十億元，在海上興建67台發電風車，組成大型風電場，最新計劃透過引入更巨型風車，換取削減風車數量。 中電表示，擬引入的巨型風車，單計風車葉直徑可達230米，意味一座風車高度，已相當於半座環球貿易廣場（ICC）。按有關計劃，引入更巨型風車，需要在海上興建的風車數量有望減至17台，發電容量則增加近3成至255兆瓦，相等於3/4台天然氣機組。中電修改項目設計後，已向政府申請更改環境許可證，並在本月獲批。 中電發言人稱，最終挑選的風車型號及擺放位置，取決地質勘探調查結果，以及有關風機的市場供應等因素而定。

本港討論風力發電多年，港燈早前曾投資1,500萬元興建南丫島風力發電站，其後兩電分別提出興建大型海上風力發電場建議，並認為果洲群島東南水域及南丫島西南水域具發展潛力，惟風電項目多年「只聞樓梯響」。

中電早已選定在香港東南水域發展海上風力發電場，在2009年通過環評，獲發環境許可證，並於2012年安裝海上測風塔，24小時收集及分析風力數據，包括風力大小、風向、濕度及氣壓等，目前已累積近10年數據。

工程項目包括在香港東南面水域建造及營辦一個容量約200至255兆瓦的海上風力發電場，包括最多31台發電容量不少於6.45兆瓦的風機、海上變壓器平台、海底的收集和輸電纜和資料研究塔。（環保署圖片）

擬引入巨型發電風機 換削減風車數量

中電早年計劃在距離清水灣半島約9公里水域，興建67台3兆瓦的風車，總發電容量達200兆瓦，當時估計每台風車造價8千萬至1億元。

中電發言人表示，本港暫時只有小規模可再生能源項目，如太陽能及轉廢為能，風能成為餘下少數能有相對大規模生產的可再生能源，考慮到離岸風力發電產業愈趨成熟、風車供應鏈成本下降、嶄新技術應用更大葉輪，以及要配合政府減碳政策等，故中電重新審視風力發電場項目的發展潛力及可行性。

中電解釋，調整後的項目設計，會沿用原有框架，但計劃引入更巨型的風車，估計在2030年，每台風車發電容量有望增至15兆瓦。惟使用的風車，轉子直徑會由原計劃的90米，加大至230米。因引入巨型發電風車效率更高，興建數目可減至17台，總發電容量達255兆瓦，發電量等於337.5兆瓦的天然氣機組的四分三。

中電發言人稱，新設計下，需要興建的風車數量是原計劃四分一，可減少風阻，提升成本效益及風能產量。項目亦按計劃使用「吸力式沉箱地基技術」，避免挖泥及打樁，減少對海床及海洋生態影響。

每台風車高如半幢ICC

翻查資料，目前全港最高的摩天大廈為港鐵九龍站上蓋的環球貿易廣場（ICC），樓宇高度為484米。若中電的海上風力發電場計劃落實，香港東南面水域或將豎立17座逾半幢ICC高的巨型風車。

風力發電將佔中電燃料組合2至3%

中電今年3月17日已向環保署提交更改環境許可證申請，獲署方確認有關申請所提出的改動，不會對環境帶來不良影響，已於4月13日獲發經修訂的環境許可證。中電發言人表示，項目並非如箭在弦，下一步仍要進行地質勘探調查（見另稿）。發言人強調，海上風電場引入的風車款式，尚未有最後定案，屆時會選用當時較新款式，但強調不會當「guinea pig（白老鼠）」。

被問及每台風車預計成本，中電表示，興建全港首個風電場，希望能做到「平靚正」，認為市面上供應商較10年前多，有來自歐洲、美國及內地的風車，希望在招標過程中，以好價錢買到合適產品。

中電︰風電對電價影響不會去到不能接受水平

中電又估計，日後離岸風電場落成，風力發電佔中電燃料組合約2至3%，有望取代煤電機組，「一定比化石燃料貴，但對電價影響不會去到不能接受水平，建成後沒有營運成本可言，主要涉及實時監測、定期維修」。

海上風力發電場雖可24小時運作，但中電稱，市民用電時間並不平均，風力不能適時加大，需要引入可控的發電機組支持。發言人又認為，除本地可再生能源，未來還要透過區域合作，增加零碳能源，逐步以氫能取代天然氣發電等，配合減碳措施，相信要「多條腿走路」，香港才能在2050年達至碳中和。

港燈投資1,500萬元興建南丫島風力發電站，每年平均生產100萬度電力，有助減少800公噸二氧化碳排放。（港燈網站影片截圖）

港燈仍在研究風電在港技術可行性

至於港燈的風電場項目，港燈表示，本港風力發電潛力雖未必能跟歐美國家及內地相比，但根據過去收集的風力數據，認為香港有一定潛力發展風電，故一直積極探討如何提升香港風電比例，並持續與政府磋商，研究風電在香港的技術可行性及應用。